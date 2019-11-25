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American Music Awards: назван главный музыкальный исполнитель десятилетия

STYLERЖизнь    25.11.2019 - 23:05
American Music Awards: назван главный музыкальный исполнитель десятилетия
American Music Awards (facebook.com/AMAs)

Молодая певица побила рекорд Майкла Джексона

В США прошла церемония награждения музыкальной премии American Music Awards, на которой назвали самую лучшую артистку за последние 10 лет. Ею стала американская певица Тейлор Свифт, которая получила награды сразу в шести номинациях и тем самым обогнала по количеству призов даже легендарного Майкла Джексона.

За свою творческую карьеру Тейлор Свифт получила 29 статуэток, в то время как у короля поп-музыки их было всего 24. В 2019 году артистка получила награды в таких номинациях как "Лучший исполнитель, "Лучший клип", "Лучшая поп-артистка","Лучший альбом", "Лучший взрослый артист" и "Лучший артист десятилетия".

American Music Awards: назван главный музыкальный исполнитель десятилетия

Тейлор Свифт (instagram.com/taylorswift)

Стоит отметить, что журнал Forbes назвал Тейлор Свифт в 2019 году самой высокооплачиваемой певицей в мире, так как за последний год она заработала 185 миллионов долларов. Большую часть прибыли ей принес тур Reputation.

Taylor Swift - Lover

В номинации "Прорыв года" победила Билли Айлиш, в номинации "Коллаборация года" победителями стали Шон Мендес и Камила Кабелло. Лучшей поп-группой года стал коллектив BTS – им досталась награда и в номинации "Тур года". Лучшим поп-исполнителем был назван Khalid.

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