American Music Awards: названий головний музичний виконавець десятиліття

American Music Awards (facebook.com/AMAs)

Молода співачка побила рекорд Майкла Джексона

У США пройшла церемонія нагородження музичної премії American Music Awards, на якій назвали найкращу артистку за останні 10 років. Нею стала американська співачка Тейлор Свіфт, яка отримала нагороди відразу в шести номінаціях і тим самим обігнала за кількістю призів навіть легендарного Майкла Джексона.

За свою творчу кар'єру Тейлор Свіфт отримала 29 статуеток, у той час як у короля поп-музики їх було лише 24. У 2019 році артистка отримала нагороди в таких номінаціях, як "Кращий виконавець", "Кращий кліп", "Краща поп-артистка","Кращий альбом", "Кращий дорослий артист" і "Кращий артист десятиліття".

Тейлор Свіфт (instagram.com/taylorswift)

Варто відзначити, що журнал Forbes назвав Тейлор Свіфт в 2019 році найбільш високооплачуваною співачкою в світі, так як за останній рік вона заробила 185 мільйонів доларів. Більшу частину прибутку їй приніс тур Reputation.

Taylor Swift - Lover

У номінації "Прорив року" перемогла Біллі Айлиш, в номінації "Колаборація року" переможцями стали Шон Мендез та Каміла Кабельйо. Кращою поп-групою року став колектив BTS – їм дісталася нагорода і в номінації "Тур року". Кращим поп-виконавцем був названий Khalid.