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Alyosha відповіла на чутки про розлучення з Тарасом Тополею

Alyosha з Тарасом Тополею (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Олена Тополя, яка раніше виступала під псевдонімом Alyosha, вперше прокоментувала чутки про те, що вони з її чоловіком, фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею, перебувають на межі розлучення. За словами артистки, вона не бачила подібні новини, однак їй неприємно чути такі коментарі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці для OBOZ.UA.

Реакція Alyosha на чутки про розлучення з чоловіком

Так, останнім часом у мережі шириться інформація про те, що зірка повернулася зі США, куди виїхала після початку повномасштабного вторгнення РФ, через начебто проблеми у стосунках з Тополею.

Alyosha з Тарасом Тополею (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Знаменитість каже, що не слідкувала за тим, що про неї писали у пресі, коли вона повідомила про повернення в Україну.

"Я не бачила новин про те, що ми нібито ледве не розлучилися з чоловіком через відстань. Не знаю, хто це писав. Нехай таким людям все повернеться - кожному по їхніх справах", - емоційно висловилася дружина соліста "Антитіл".

Alyosha з Тарасом Тополею та дітьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Нагадаємо, раніше співачка зізнавалась, що в Америці у неї був складний психологічний стан. Зокрема, доходило до істерик і нервових зривів.

За словами Олени, вона дуже хотіла повернутися додому, але тоді не могла це зробити через постійні обстріли.

Нещодавно колишній чоловік Трінчер зізнався, чи розлучилися вони офіційно.

Також ми розповідали, що відому українську телеведучу запідозрили у вагітності.

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Тарас ТополяAlyoshaзвезды шоу-бизнеса