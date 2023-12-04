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Alyosha заговорила о разводе с Тарасом Тополей

Понедельник 04 декабря 2023 20:37
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Alyosha заговорила о разводе с Тарасом Тополей Alyosha с Тарасом Тополеем (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Елена Тополя, которая ранее выступала под псевдонимом Alyosha, впервые прокомментировала слухи о том, что они с ее мужем, фронтменом группы "Антитела" Тарасом Тополей, находятся на грани развода. По словам артистки, она не видела подобные новости, однако ей неприятно слышать такие комментарии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительницы для OBOZ.UA.

Реакция Alyosha на слухи о разводе с мужем

Так, в последнее время в сети распространяется информация о том, что звезда вернулась из США, куда уехала после начала полномасштабного вторжения РФ, из-за якобы проблем в отношениях с Тополей.

Alyosha заговорила о разводе с Тарасом Тополей

Alyosha с Тарасом Тополей (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Знаменитость говорит, что не следила за тем, что о ней писали в прессе, когда она сообщила о возвращении в Украину.

"Я не видела новостей о том, что мы якобы чуть не развелись с мужем из-за расстояния. Не знаю, кто это писал. Пусть таким людям все вернется - каждому по их делам", - эмоционально выразилась жена солиста "Антител".

Alyosha заговорила о разводе с Тарасом Тополей

Alyosha заговорила о разводе с Тарасом Тополей

Alyosha с Тарасом Тополей и детьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Напомним, ранее певица признавалась, что в Америке у нее было сложное психологическое состояние. В частности, доходило до истерик и нервных срывов.

По словам Елены, она очень хотела вернуться домой, но тогда не могла это сделать из-за постоянных обстрелов.

Недавно бывший муж Тринчер признался, развелись ли они официально.

Также мы рассказывали, что известную украинскую телеведущую заподозрили в беременности.

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Тарас Тополя Alyosha звезды шоу-бизнеса