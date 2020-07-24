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Рэперша Alyona Alyona экстремально похудела: фото до и после

Пятница 24 июля 2020 14:28
Рэперша Alyona Alyona экстремально похудела: фото до и после
Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Светлана Мащенко

Alyona Alyona сдержала обещание сбросить вес, но похудела даже быстрее, чем ожидала

Украинская рэперша Alyona Alyona экстремально похудела после того, как решилась бросить себе вызов после 29-го дня рождения. Пышнотелая "рыбка" 15 июля поставила цель: за год сбросить 29 килограмм (столько, сколько ей исполнилось лет).

Но Алена Савраненко (настоящее имя певицы) превзошла саму себя - она сбросила 10 кг всего за 1,5 месяца. Хотя в планах было потерять такой вес за четыре месяца. И перемены видно не только на весах, они очень заметны внешне.

Еще в средине июня певица весила больше 127 килограмм. Певица говорила, что совсем стройной она становиться не хочет, но после отмены концертов из-за карантина хочется приключений и авантюры.

Именно таким приключением стала программа по похудению: певица правильно питается, и много двигается.

Рэперша Alyona Alyona экстремально похудела: фото до и после

Alyona Alyona до и после похудения (фото "до" сделано в феврале, фото "после" - в июле)

Но первым шагом к цели стало медицинское обследование. И анализы показали, что Alyona Alyona всего в шаге от сахарного диабета. Такой вердикт стал для нее еще одним пунктом в списке мотиваций.

"Мое питание перевернулось с ног на голову. Фрукты заменились овощами, белок стал вареным или на гриле (или сейтан), крупы только с низким гликемическим индексом (никакого белого риса) и то 3-4 ложки, никаких молочных продуктов или сладостей, обязательно оливковое и льняное масло. А еще - никаких перекусов, потому что они поднимают сахар в крови", - рассекретила певица секрет таких блестящих результатов.

Сейчас она просыпается каждый день в 6 утра, есть трижды в день по таймингу (14/10) и ложится спать не позже 23 часов.

Ранее мы писали, что назван лучший овощ для похудения, который сжигает жир и быстро утоляет голод.

Также диетологи назвали самый полезный завтрак. Он насытит и поможет похудеть.

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