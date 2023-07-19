Аlyona Аlyona вперше назвала ім'я свого коханого: що про нього відомо

Вперше назвала ім'я за рік стосунків

В обліковому записі Instagram зірки з'явилося невелике домашнє відео - Альона показала, як закручує вишні на зиму разом зі своїм хлопцем. Обличчя свого компаньйона по вишнях вона не показала, але відзначила його на всіх відео в story.

"Чим реперка займається увечері перед сном? Зараз чиститиме вишню", - коментує вона в одному відео.

"Вчора вишні чистилися, сьогодні стерилізуються банки та кришки. Мамо, я перед тобою звітую, мені 32, нічого не змінилося, хтось робить, я стою і заглядаю, пробую, кажу, що мені подобається", - так артистка прокоментувала друге відео.

А відзначила на своїх відео Альона одну людину – VovKing.

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Хто став коханим Alyona Alyona

VovKing – відомий в Україні діджей та продюсер з Івано-Франківська. Свою музичну кар'єру він розпочав ще 2010 року, у стилі дабстеп.

Працював разом з DJ Tapolsky та гуртом O. Torvald, записав з ними спільний альбом "Використовуй нас". Виступав на багатьох фестивалях електронної музики.

DJ VovKing (фото: instagram.com/vovkingtv)

Як зазначає Альона, саме він сказав їй важливі слова, які допомогли їй відмовитись від м'яса та куріння.

"Чому ти вважаєш, що тобі хтось потрібен для того, щоб щось змінити у своєму житті? Хочеш не курити - не кури сама. Хочеш не їсти м'ясо - не їси сама. Беручи на цю дистанцію з собою ще когось, ти перекладаєш свою відповідальність за себе на цю людину. "Ось вона не змогла, то я і не можу". Можеш. Бери та роби", - процитувала артистка.

Вона зазначає, що вже рік не їсть м'яса і стільки ж не палить. За рік у неї стан здоров'я значно покращився.

Alyona Alyona(фото: instagram.com/alyona.alyona.official)