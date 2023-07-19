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Аlyona Аlyona впервые назвала имя своего возлюбленного: что о нем известно

Alyona Alyona назвала имя влзлюбленного (фото: facebook com alyona alyona official)
Автор: Анна Шиканова

Известная украинская реперша Alyona Alyona (Алена Савраненко) почти год скрывала имя своего любимого мужчины. Вскоре после расставания с блогером Yoxden в ее жизни появился близкий человек, но свою личную жизнь артистка тщательно скрывала от поклонников.

Кто же стал избранником 32-летней Alyona Alyona - читайте в материале ниже.

Впервые назвала имя за год отношений

В аккаунте Instagram звезды появилось небольшое домашнее видео - Алена показала, как закручивает вишни на зиму вместе со своим парнем. Лица своего компаньона по вишням она не показала, но отметила его на всех видео в story.

"Чем реперша занимается вечером перед сном? Сейчас будет чистить вишню", - комментирует она в одном видео.

"Вчера вишни чистились, сегодня стерилизуются банки и крышки. Мама, я перед тобой отчитываюсь, мне 32, ничего не поменялось, кто-то делает, я стою и заглядываю, пробую, говорю, что мне нравится", - так артистка прокомментировала второе видео.

А отметила на своих видео Алена одного человека - VovKing.

Скриншоты

Кто стал возлюбленным Alyona Alyona

VovKing - известный в Украине диджей и продюсер из Ивано-Франковска. Свою музыкальную карьеру он начал еще в 2010 году, в стиле дабстеп.

Работал вместе с DJ Tapolsky и группой O. Torvald, записал с ними совместный альбом "Використовуй нас". Выступал на многих фестивалях электронной музыки.

DJ VovKing (фото: instagram.com/vovkingtv)

Как отмечает Алена, именно он сказал ей важные слова, которые помогли ей отказаться от мяса и курения.

"Почему ты считаешь, что тебе кто-то нужен для того чтобы что-то изменить в своей жизни? Хочешь не курить - не кури сама. Хочешь не есть мясо - не ешь сама. Берешь на эту дистанцию с собой еще кого-то, ты перекладываешь свою ответственность за себя на этого человека. "Вот он не смог, то я и не могу". Можешь. Бери и делай", - процитировала артистка.

Она отмечает, что уже год не ест мяса и столько же не курит. За год у нее улучшилось состояние здоровья.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Кстати, ранее мы писали о том, что в прошлом году Alyona Alyona похудела за лето на 20 кг.

А еще рассказывали о том, почему Alyona Alyona рассталась с бойфрендом.

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Alyona Alyona