UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Alyona Alyona "сколихнула" заявою про Євробачення 2024

Alyona Alyona розповіла про ро Євробачення 2024 (скриншот)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська реп-виконавиця Alyona Alyona розповіла, що братиме участь у Нацвідборі на Євробачення 2024 разом з Jerry Heil. Зірка зізналась, що їхній тандем буде сильним та "сколихне" усіх.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на слова зірки в інтерв’ю Маші Єфросиніній на YouTube.

Які плани 

За словами зірки, вже у січці 2024 року відбудеться їхня велика підготовка до конкурсу. Виконавиця зазначила, що їхній дует особливий і зможе вразити усіх на Нацвідборі.

"Тандем несе світло, добро, гарну енергію, популяризацію українського контенту з міксом всенародного, тому що я читаю реп, який звучить по-своєму. Завдяки цьому я в Європі маю якусь популярність та славу", - пояснила виконавиця.

Alyona Alyona додала, що часто фанати просять, щоб вона з Jerry Hei випустила ще один хіт.

"Наші люди дуже скучили за нами за рік, всі просили, ми так і не поїздили в тур разом. Просто не було коли. Ця спроба буде вдвічі сильніша та потужніша за першу, хочеться сколихнути. Є велике бажання", - сказала зірка.

Чому Alyona Alyona раніше не хотіла йти на конкурс

Часто колеги закликали виконавицю спробувати свої сили у конкурсі. Однак, вона завжди відмовлялась, адже вважала, що ще не готова. Але тепер вона заявляє, "що доросла".

"Просто йти зі своїм репом - ну якось не так. Але Kalush Orchestra показали, що можна йти з репом і він може бути крутим", - підсумувала артистка.

Alyona Alyona та Jerry Heil братимуть участь у Нацвідборі на Євробачення 2024 (скриншот)

Коли фінал Нацвідбору на Євробачення 2024

Фінал Нацвідбору відбудеться в лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. Як і в попередні роки, переможця оберуть за результатами голосування журі та глядачів. 

 

Раніше ми повідомляли, що букмекери вже обрали переможця Євробачення 2024.

Також ми писали, що в Україні визначили учасників Нацвідбору на Євробачення 2024.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвробаченняAlyona Alyona