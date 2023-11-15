Alyona Alyona "сколихнула" заявою про Євробачення 2024

Які плани

За словами зірки, вже у січці 2024 року відбудеться їхня велика підготовка до конкурсу. Виконавиця зазначила, що їхній дует особливий і зможе вразити усіх на Нацвідборі.

"Тандем несе світло, добро, гарну енергію, популяризацію українського контенту з міксом всенародного, тому що я читаю реп, який звучить по-своєму. Завдяки цьому я в Європі маю якусь популярність та славу", - пояснила виконавиця.

Alyona Alyona додала, що часто фанати просять, щоб вона з Jerry Hei випустила ще один хіт.

"Наші люди дуже скучили за нами за рік, всі просили, ми так і не поїздили в тур разом. Просто не було коли. Ця спроба буде вдвічі сильніша та потужніша за першу, хочеться сколихнути. Є велике бажання", - сказала зірка.

Чому Alyona Alyona раніше не хотіла йти на конкурс

Часто колеги закликали виконавицю спробувати свої сили у конкурсі. Однак, вона завжди відмовлялась, адже вважала, що ще не готова. Але тепер вона заявляє, "що доросла".

"Просто йти зі своїм репом - ну якось не так. Але Kalush Orchestra показали, що можна йти з репом і він може бути крутим", - підсумувала артистка.

Alyona Alyona та Jerry Heil братимуть участь у Нацвідборі на Євробачення 2024 (скриншот)

Коли фінал Нацвідбору на Євробачення 2024

Фінал Нацвідбору відбудеться в лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. Як і в попередні роки, переможця оберуть за результатами голосування журі та глядачів.