alyona alyona презентувала новий кліп, в якому знялися військові та енергетики ДТЕК

"Коли приходить втома або з’являються проблеми в житті, багато людей, зокрема і я, намагаються уникати спілкування і тікають світ за очі, щоб побути наодинці. Здається, що так правильно. Але, залишившись сам на сам із собою та своїми думками, завжди приходить усвідомлення: людині потрібна людина", - каже alyona alyona.

В кліпі артистки з’являються військові, а також енергетики компанії ДТЕК. Реперка показала героїв нашого часу, без яких важко уявити теперішнє життя України.

Трек "Там, де немає людей" вже доступний на всіх музичних платформах.