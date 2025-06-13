alyona alyona презентовала новый клип, в котором снялись военные и энергетики ДТЭК

Украинская рэперша alyona alyona презентовала новый трек и клип "Там, где нет людей". В нем снялись военные и энергетики ДТЭК,
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение артистки.
"Когда приходит усталость или появляются проблемы в жизни, многие люди, в том числе и я, стараются избегать общения и убегают куда глаза глядят, чтобы побыть наедине. Кажется, что так правильно. Но, оставшись один на один с собой и своими мыслями, всегда приходит осознание: человеку нужен человек", - говорит alyona alyona.
В клипе артистки появляются военные, а также энергетики компании ДТЭК. Рэперка показала героев нашего времени, без которых трудно представить нынешнюю жизнь Украины.
Трек "Там, где нет людей" уже доступен на всех музыкальных платформах.
Ранее аlyona аlyona рассказала, сколько тысяч долларов тратит на жизнь в селе.
Также ранее стало известно, как alyona alyona выглядела в детстве и юности.
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