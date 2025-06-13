alyona alyona презентовала новый клип, в котором снялись военные и энергетики ДТЭК

"Когда приходит усталость или появляются проблемы в жизни, многие люди, в том числе и я, стараются избегать общения и убегают куда глаза глядят, чтобы побыть наедине. Кажется, что так правильно. Но, оставшись один на один с собой и своими мыслями, всегда приходит осознание: человеку нужен человек", - говорит alyona alyona.

В клипе артистки появляются военные, а также энергетики компании ДТЭК. Рэперка показала героев нашего времени, без которых трудно представить нынешнюю жизнь Украины.

Трек "Там, где нет людей" уже доступен на всех музыкальных платформах.