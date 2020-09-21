Alyona Alyona предсказала свой вылет из "Танцев со звездами" (видео)

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая в 4-м эфире "Танцев со звездами" покинула паркет легендарного шоу, предсказала свой вылет. Девушка сомневалась в своих силах и рассказала об этом в Instagram. Слова о "последнем танце" оказались пророческими.

Во время 4-го эфира украинская артистка Alyona Alyona в паре с Юрием Гуричем затанцевала джайв, где на несколько минут вернулась в воспитательное кресло. Несмотря на все усилия, которые приложила рэперша на подготовку танца в течение прошлой недели, не все судьи одобрительно отреагировали на выступление.

Танцы участников в это воскресенье традиционно оценивали четверо судей - приглашенным членом жюри стала телеведущая Леся Никитюк, что дало каждой паре возможность получить 40 баллов. Жюри оценило старания артистки Alyona Alyona в 26 баллов.

Alyona Alyona покинула Танцы со звездами

В своем Instagram звезда предвидела свой вылет, о чем написала незадолго до начала эфира.

"Это последний ТАНЕЦ. Может быть, но все зависит от вас. В прошлый раз мы оказались в зоне риска, это было очень волнительно и напряженно! На этот раз мы учли все и подготовили для вас зажигательный танец", - написала Alyona Alyona.

Alyona Alyona предсказала свой вылет (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

На пророческие слова исполнительницы обратили внимание ее фанаты, которые сказали только, что девушка таким образом притянула к себе плохую оценку.

Следует напомнить, что рэперша Alyona Alyona обрела популярность в 2018 году. После премьеры ее хита и клипа "Рыбки" ею заинтересовались продюсеры и журналисты. Однажды утром она буквально проснулась знаменитой и решила бросить работу воспитателя в детском саду, после чего переехала жить в Киев. 2 года спустя она оказалась на паркете "Танцев со звездами", о чем также никогда не могла мечтать, как рассказывала ранее артистка.

Напомним, Ольга Фреймут скептически высказалась об участии в "Танцах со звездами". В своем Instagram она заявила, что танцевать вообще-то не собиралась.

Ранее танцор Дмитрий Дикусар впервые прокомментировал вылет с "Танцев со звездами".