alyona alyona поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: що відомо

Справа в тому, що реперша змушена скасувати європейські концерти через погане самопочуття.

"Через певні обставини зі здоров'ям, які стали на шляху нашої з вами зустрічі в європейських містах, я змушена повідомити, що концерти скасовані", - підсумувала артистка у публікації.

Потім вона продовжила і вибачилася перед усіма фанатами, які чекали на ці виступи, а також пообіцяла, що незабаром проведе всі заплановані заходи.

alyona alyona у сценічному образі (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"На кожному своєму концерті я намагаюся віддати всю свою енергію, щоб кожен із вас отримав цілий спектр емоцій. Крутий концерт - це сукупність багатьох важливих факторів і процес підготовки. Але іноді трапляються ситуації, які унеможливлюють це дійство таким, яким я хотіла б щоб воно було", - зазначила в публікації alyona alyona.

"Дуже сподіваюся, що дуже скоро ми зустрінемося з вами і я зможу подарувати вам свою творчість та натхнення", - написала співачка.

У Stories вона також зазначила, що дізналася про вроджену непереносимість лактози. Про це артистка дізналася лише у 33 роки, а до цього все життя їла молочні продукти. Більше ніяких подробиць про своє самопочуття вона не розкривала.

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Водночас підписники артистки розділилися: одні почали бажати їй якнайшвидшого одужання, а інші, навпаки, здивувалися, оскільки найближчий концерт заплановано через місяць.