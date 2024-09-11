RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

alyona alyona пожаловалась на проблемы со здоровьем: что известно

alyona alyona в сценическом образе (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Катерина Собкова

33-летняя украинская рэп-исполнительница alyona alyona, которая представляла нашу страну на "Евровидении-2024", сообщила в сети, что имеет определенные проблемы со здоровьем, которые, к сожалению, повлияли на ее творческие планы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт известной исполнительницы.

Дело в том, что рэперша вынуждена отменить европейские концерты из-за плохого самочувствия.

"Из-за ряда определенных обстоятельств со здоровьем, которые стали на пути нашей с вами встречи в европейских городах, я вынуждена сообщить, что концерты отменены", - подытожила артистка в публикации.

Затем она продолжила и извинилась перед всеми фанатами, которые ждали этих выступлений, а также пообещала, что в скором времени проведет все запланированные мероприятия.

alyona alyona в сценическом образе (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"На каждом своем концерте я стараюсь отдать всю свою энергию, чтобы каждый из вас получил целый спектр эмоций. Крутой концерт - это совокупность многих важных факторов и процесс подготовки. Но иногда случаются ситуации, которые делают невозможными провести это действо таким, каким я хотела бы, чтобы оно было", - отметила в публикации alyona alyona.

"Очень надеюсь, что очень скоро мы встретимся с вами и я смогу подарить вам свое творчество и вдохновение", - написала певица.

В Stories она отметила, что узнала о врожденной непереносимости лактозы. Об этом артистка узнала только в 33 года, а до этого всю жизнь ела молочные продукты. Больше никаких подробностей о своем самочувствии она не раскрывала.

Скриншот

В то же время подписчики артистки разделились: одни начали желать ей скорейшего выздоровления, а другие, наоборот, удивились, так как ближайший концерт запланирован через месяц.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесаAlyona Alyona