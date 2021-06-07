Alyona Alyona поділилася своїми планами на Євробачення 2022

Українська реперша Alyona Alyona розповіла, чи планує брати участь у Євробаченні 2022. Шанувальники вже давно зазивають її представити Україну на пісенному конкурсі, але у дівчини є певні сумніви.

Про це реп-виконавиця розповіла у програмі Світське життя.

Дівчина зазначила, що стиль її музики не зовсім відповідає конкурсу.

"Я не впевнена, чи готова я, все ж реп, я дивлюся - це такий вокальний конкурс, а у мене більше реп-музика, я не знаю", - сказала Олена.

А ось на Євробаченні 2021 Alyona Alyona вболівала за Україну та Італію. Вона каже, що виступ переможців- італійців Maneskin - її вразив. Хлопці, на думку артистки, вийшли не змагатися, а з драйвом відіграти концерт.

"Коли вийшла Італія, коли ми побачили, ми відразу так:" Вау!". Людина не намагається старатися, він прийшов як на свій концерт, і ось так от просто віддавав. Були сумніви між Францією, у Франції також була дуже душевна пісня і до мурашок, у когось були мурашки, хтось пускав сльозу. Я думаю, що приблизно ми все одно поставили високі бали Франції та Італії", - розповіла Alyona Alyona, яка була в українському журі на конкурсі.

Відео: Alyona Alyona розповіла, чи поїде на Євробачення 2022

Чим прославилася Alyona Alyona

Альона Савраненко (справжнє ім'я артистки) народилася в Кіровоградській області, отримала педагогічну освіту і працювала з дошкільнятами протягом декількох років. Зокрема, була вихователькою в дитячому садку "Теремок" в Баришівці (Київська область), а також працювала завідуючою дитсадка в селі Дернівка під Києвом.

Реп-тексти вона писала з дитинства, проте для широкої публіки представила їх тільки у віці 27 років, коли почала викладати відео на YouTube. У жовтні 2018 року вийшов перший відеокліп "Рибки", а 12 листопада виходить другий відеокліп - на пісню "Голови", який протягом місяця набрав 1 млн переглядів.

8 квітня 2019 року був випущений дебютний альбом виконавиці під назвою "гармата". У 2020 році була учасницею шоу "Танці з зірками".

Що відомо про Євробачення 2022

Конкурс традиційно відбудеться на території країни-переможця - в Італії. Точні дати ще не названі, але зазвичай конкурс проводиться в травні в три етапи: перший півфінал, другий півфінал і гранд-фінал.

На сьогодні вже 16 країн заявили про свою участь у конкурсі, а за місце його проведення змагається відразу кілька міст, які можуть похвалитися величезними концертними аренами: Рим, Мілан, Турин, Генуя, Болонья.