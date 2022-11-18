Альтернативні способи приготування їжі без газу: чим можна скористатися

Якщо у вашій оселі всі прилади працюють лише від мережі, то розгляньте варіант купівлі однієї з цих альтернатив, щоб мати змогу без проблем готувати нормальну їжу.

Портативна туристична газова плитка

Насамперед туристичні плити й пальники вирізняються маленькою вагою та компактністю. Тому вони можуть поміститися навіть у рюкзаку. Варильна поверхня у більшості плит широка: це дозволить швидко приготувати їжу і підігріти чайник.

Оскільки портативні плити розраховані на використання у складних непередбачуваних умовах, працюють вони довго та на совість. Тобто приготувати нескладну їжу в домашніх умовах вам цілком вдасться.

Газовий пальник

Цей прилад також використовують у походах і далеких поїздках. Газовий пальник дуже простий в експлуатації. Він накручується на балон, відкривається вентиль і газ підпалюється джерелом вогню.

На відміну від газової плити, пальник потребує більше місця, адже працює лише від балона. Та навіть попри це все одно виручить у ситуації блекауту.

Правила безпечного користування:

купуйте сертифіковану продукцію та дотримуйтеся інструкції виробника

перевіряйте цілісність балончика

балони розраховані на роботу на відкритому повітрі. Якщо пальник використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція.

не забудьте вчасно поміняти газовий балон, щоб уникнути небезпечної ситуації. Коли в балоні залишається мало газу, він гріє посуд дуже слабо.

не тримайте їх поруч із високими температурами або на сонці

не дозволяйте користуватися дітям

Саморобний прилад для приготування їжі (скриншот із відео)

Сухий спирт або рідкий пальник

Це не найбільш мобільний варіант, тому що для нього потрібен прилад для розігріву. Але закип'ятити на ньому воду, посмажити яєчню чи розігріти вже готову страву проблемою не стане.

Проте будьте обережними: під час горіння може виділятися кіптява, тому після використання відразу провітрюйте приміщення.

Термос з окропом

Цей спосіб точно не замінить вам плиту чи пальник, але запарити кашу в термосі ви цілком зможете. Додайте до неї заздалегідь приготоване яйце, свіжі або консервовані овочі, і повноцінна страва без особливих зусиль готова.

Якщо роздумуєте над таким варіантом, то обов'язково придбайте один або два термоси, щоб мати можливість готувати швидше та більше.