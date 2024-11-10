Альтернатива шапці: стилістка назвала трендові головні убори цієї зими

Капор

Капор - жіночий головний убір, який опинився у топі трендів на осінь та зиму. Від балаклави він відрізняється тим, що в нього більш простора посадка, але загалом задум такий же: він максимально закриває голову і зовні нагадує каптур.

"Капор - це справжня знахідка для тих, хто хоче зберегти зачіску. Головне - щоб капор був достатньо вільним", - зазначила Шевченко.

Капор на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Тепла та шкіряна хустка

Шкіряні та теплі хустки - ідеальне поєднання стилю та захисту від холоду. Це виглядає незвично, але такі варіанти краще підходять дівчатам і жінкам з делікатними рисами обличчя, гострішими або прямішими.

Тепла хустка (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Кепка з навушниками

"Мені дуже подобається, як це виглядає - грайливо і трохи по-дитячому. Тут два додаткові елементи в образі, тому важливо приміряти, перш ніж купувати. Раджу не грати тут з онлайн-шопінгом, а йти одразу в магазин", - зазначила Шевченко. .

Кепка із навушниками (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Кепка з капором

Ідеальний вибір для тих, хто хоче поєднати в одному образі стиль та захист. Кепка дає класичний вигляд, а капор - теплоту і комфорт.

Кепка з капором (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Тепла пов'язка

Цей варіант підходить для тих, у кого мерзнуть лише вуха та хто хоче зберегти зачіску. Але будьте обережні, якщо у вас кругле обличчя або виразний об'єм щік.

Тепла пов'язка (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Теплий чепчик

Чепчики повертаються в моду. Це варіант для тих, хто хоче виглядати ніжно та витончено. Однак такий стиль підійде для облич із тонкими рисами та гострими вилицями.

Теплий чепчик (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Шарф замість шапки

Шарфи, які можна повернути довкола голови, чудово замінюють традиційну шапку. Ідеальний варіант для образів із пальто чи курткою.

Шарф або палантин (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Тепла панама

Зимова панама з шерсті або фетру підійде тим, хто не сильно мерзне. Якщо мерзнете - перевірте наявність накладок для вух. Або додайте шовкову хустку для елегантності.

Тепла панама (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Чоловіче кепі

"Кепі - тренд цього року. Я вже купила одне з накладками для вух. Це незвично виглядає, але подібне я б брала як 2-3 варіант теплого головного убору", - зазначила Шевченко.

Кепі (фото: instagram.com/purpur.stylist)