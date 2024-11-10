Альтернатива шапке: стилист назвала трендовые головные уборы этой зимы

Капор

Капор - женский головной убор, который оказался в топе трендов на осень и зиму. От балаклавы он отличается тем, что у него более просторная посадка, но в целом задумка такая же: он максимально закрывает голову и внешне напоминает капюшон.

"Капор - это настоящая находка для тех, кто хочет сохранить прическу. Главное - чтобы капор был достаточно свободным", - отметила Шевченко.

Капор на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Теплый и кожаный платок

Кожаные и теплые платки - идеальное сочетание стиля и защиты от холода. Это выглядит необычно, но такие варианты лучше подходят барышням с деликатными чертами лица, более острыми или прямыми.

Теплый платок (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Кепка с наушниками

"Мне очень нравится, как это выглядит - игриво и немного по-детски. Здесь два дополнительных элемента в образе, поэтому важно примерить, прежде чем покупать. Советую не играть здесь с онлайн-шопингом, а идти сразу в магазин", - отметила Шевченко.

Кепка с наушниками (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Кепка с капором

Идеальный выбор для тех, кто хочет совместить в одном образе стиль и защиту. Кепка дает классический вид, а капор придает теплоту и комфорт.

Кепка с капором (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Теплая повязка

Этот вариант подходит для тех, у кого мерзнут только уши и кто хочет сохранить прическу. Но будьте осторожны, если у вас круглое лицо или выразительный объем щек.

Теплая повязка (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Теплый чепчик

Чепчики возвращаются в моду. Это вариант для тех, кто хочет выглядеть нежно и изящно. Однако такой стиль подойдет для лиц с тонкими чертами и острыми скулами.

Теплый чепчик (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Шарф вместо шапки

Шарфы, которые можно повернуть вокруг головы, прекрасно заменяют традиционную шапку. Идеальный вариант для образов с пальто или курткой.

Шарф или палантин (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Теплая панама

Зимняя панама из шерсти или фетра подойдет тем, кто не сильно мерзнет. Если мерзнете - проверьте наличие накладок для ушей. Или добавьте шелковый платок для элегантности.

Теплая панама (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Мужское кепи

"Кепи - тренд этого года. Я уже купила одно с накладками для ушей. Это необычно выглядит, но подобное я бы брала в качестве 2-3 варианта теплого головного убора", - подчеркнула Шевченко.

Кепи (фото: instagram.com/purpur.stylist)