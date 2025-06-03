Алла Волкова розповіла, скільки заробляє на стендапі та витрачає щомісяця

За словами зірки, вона не співпрацює з брендами й не знімається в рекламі, зосередившись лише на гастролях.

"Мій середній місячний дохід - це точно більше 5 тисяч доларів. Я гастролюючий комік, заробляю з гастролей. Я не беру рекламу в соцмережах, нікуди. Так сталось", - зазначила вона.

Також Волкова пояснила, чому уникає рекламних зйомок.

"Мені хочеться все-таки асоціюватися у людей лише зі стендапом. Я не органічна в зйомках реклами. Там все по сценарію, а я люблю, щоб було живо", - поділилася вона.

Алла Волкова (скріншот)

Свої щомісячні витрати артистка оцінила на рівні 2000 доларів.

"Я зараз знімаю квартиру, їжджу на таксі, замовляю готову їжу - і на все це йде приблизно дві тисячі. А якщо врахувати ще дитину, то десь три", - прокоментувала Алла.

При цьому, вона наголосила, що не витрачає кошти на статусні речі.

"У мене немає цієї штуки - піти й купити собі якусь дорогу шмотку", - зізналася стендап-комікеса.

"Багато коштів іде на продакшн і команду", - додала Волкова.

Наприкінці розмови Алла поділилася, що мріє про будинок із власним садом, але нинішня ситуація в країні змушує відкладати це бажання.

"Я хочу, щоб у мене була лужайка, огірки, помідори, розсаду собі є*ану... Але ще не час. Не хочеться, щоб твій будинок роз**ало", - з усмішкою зазначила вона.