Алла Волкова рассказала, сколько зарабатывает на стендапе и тратит ежемесячно

По словам звезды, она не сотрудничает с брендами и не снимается в рекламе, сосредоточившись только на гастролях.

"Мой средний месячный доход - это точно больше 5 тысяч долларов. Я гастролирующий комик, зарабатываю с гастролей. Я не беру рекламу в соцсетях, никуда. Так случилось", - отметила она.

Также Волкова объяснила, почему избегает рекламных съемок.

"Мне хочется все-таки ассоциироваться у людей только со стендапом. Я не органична в съемках рекламы. Там все по сценарию, а я люблю, чтобы было живо", - поделилась она.

Алла Волкова (скриншот)

Свои ежемесячные расходы артистка оценила на уровне 2000 долларов.

"Я сейчас снимаю квартиру, езжу на такси, заказываю готовую еду - и на все это уходит примерно две тысячи. А если учесть еще ребенка, то где-то три", - прокомментировала Алла.

При этом, она подчеркнула, что не тратит средства на статусные вещи.

"У меня нет этой штуки - пойти и купить себе какую-то дорогую шмотку", - призналась стендап-комикесса.

"Много средств уходит на продакшн и команду", - добавила Волкова.

В конце разговора Алла поделилась, что мечтает о доме с собственным садом, но нынешняя ситуация в стране заставляет откладывать это желание.

"Я хочу, чтобы у меня была лужайка, огурцы, помидоры, рассаду себе е*ану... Но еще не время. Не хочется, чтобы твой дом раз**ало", - с улыбкой отметила она.