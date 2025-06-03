Алла Волкова рассказала, сколько зарабатывает на стендапе и тратит ежемесячно

Украинская стендап-комикесса Алла Волкова поделилась, сколько ей удается зарабатывать, занимаясь исключительно выступлениями.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью юмористки Славе Демину.
По словам звезды, она не сотрудничает с брендами и не снимается в рекламе, сосредоточившись только на гастролях.
"Мой средний месячный доход - это точно больше 5 тысяч долларов. Я гастролирующий комик, зарабатываю с гастролей. Я не беру рекламу в соцсетях, никуда. Так случилось", - отметила она.
Также Волкова объяснила, почему избегает рекламных съемок.
"Мне хочется все-таки ассоциироваться у людей только со стендапом. Я не органична в съемках рекламы. Там все по сценарию, а я люблю, чтобы было живо", - поделилась она.
Свои ежемесячные расходы артистка оценила на уровне 2000 долларов.
"Я сейчас снимаю квартиру, езжу на такси, заказываю готовую еду - и на все это уходит примерно две тысячи. А если учесть еще ребенка, то где-то три", - прокомментировала Алла.
При этом, она подчеркнула, что не тратит средства на статусные вещи.
"У меня нет этой штуки - пойти и купить себе какую-то дорогую шмотку", - призналась стендап-комикесса.
"Много средств уходит на продакшн и команду", - добавила Волкова.
В конце разговора Алла поделилась, что мечтает о доме с собственным садом, но нынешняя ситуация в стране заставляет откладывать это желание.
"Я хочу, чтобы у меня была лужайка, огурцы, помидоры, рассаду себе е*ану... Но еще не время. Не хочется, чтобы твой дом раз**ало", - с улыбкой отметила она.
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