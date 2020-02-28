Алла Мазур трогательно поздравила с днем рождения коллегу, который тоже борется с раком

Популярная украинская телеведущая Алла Мазур, которая страдает от онкологического заболевания, трогательно поздравила корреспондента программы новостей Олега Тудана с днем ​​рождения.

Журналист ТСН уже несколько лет борется с раком нижней трети пищевода. Об этом сообщается на Telegram-канале "Особое с Соломией".

Корреспондент из Черновцов пережил ремиссию, а сейчас произошел рецидив.

Парень в настоящее время проходит очередную химию, дополнительно врачи назначили еще и облучения.

"Олежка! Мы сейчас с тобой очень похожи, даже визуально, и это правда. Только я тут накрасилась и причесалась, чтобы тебя поздравить и сказать - все у нас будет хорошо, организм очистится, восстановится, мы будем бдительны, и больше не подпустим болезнь ни на шаг к нам", - сказала Мазур.

"Мы все очень верим в победу Олега! И просим всех неравнодушных присоединиться к помощи!" - пишет журналистка Соломия Витвицкая в своем канале.

Также для желающих оказать материальную помощь указан номер карточки ПриватБанка: 5167 9856 6001 5389 Тудан Олег Васильевич.

Алла Мазур поздравила больного раком коллегу Олега Тудана с днем рождения (Фото: скриншот t.me/osoblyve)

"Этот месяц он лечился в столице, и вот накануне дня рождения его в писали из больницы. Поэтому коллеги устроили сюрприз имениннику просто в ньюзруме. Тем более, что день рождения 29 февраля бывают только раз в 4 года", - отмечается в сообщении.

В видеоролике, который подготовили друзья, были также смешные моменты из съемок Олега и поздравления от коллег.

Напомним, что ранее известная телеведущая, автор проектов "Вечер с Яниной Соколовой" и "Рандеву" Янина Соколова рассказала о том, как боролась с раком и кто помог победить ей тяжелое заболевание.