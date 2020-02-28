Алла Мазур зворушливо привітала з днем народження колегу, який теж бореться з раком

Популярна українська телеведуча Алла Мазур, яка страждає від онкологічного захворювання, зворушливо привітала кореспондента програми новин Олега Тудана з днем народження.

Журналіст ТСН вже кілька років бореться з раком нижньої третини стравоходу. Про це повідомляється на Telegram-каналі "Особливе з Соломією".

Корреспондент з Чернівців пережив ремісію, а зараз стався рецидив.

Хлопець в даний час проходить чергову хімію, додатково лікарі призначили ще й опромінення.

"Олежка! Ми зараз з тобою дуже схожі, навіть візуально, і це правда. Тільки я тут нафарбувалася і причесалася, щоб тебе привітати та сказати - все у нас буде добре, організм очиститься, відновиться, ми будемо на сторожі, і більше не допустимо хвороба ні на крок до нас", - сказала Мазур.

"Ми всі дуже віримо в перемогу Олега! І просимо всіх небайдужих приєднатися до допомоги!" - пише журналістка Соломія Вітвіцька в своєму каналі.

Також для бажаючих надати матеріальну допомогу вказано номер картки ПриватБанку: 5167 9856 6001 5389 Тудан Олег Васильович.

Алла Мазур привітала хворого на рак колегу Олега Тудана з днем народження (Фото: скріншот t.me/osoblyve)

"Цей місяць він лікувався у столиці і от напередодні дня народження його в писали з лікарні. Тож, колеги влаштували сюрприз іменинникові просто у ньюзрумі. Тим паче, що уродини 29 лютого бувають лише раз на 4 роки", - зазначається в повідомленні.

У відео, яке підготували друзі, були також смішні моменти зі зйомок Олега і привітання від колег.

Нагадаємо, що раніше відома телеведуча, авторка проектів "Вечір з Яніною Соколовою" і "Рандеву" Яніна Соколова розповіла про те, як боролася з раком і хто допоміг їй перемогти важке захворювання.