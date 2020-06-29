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Алкоголь в жару: медики рассказали, почему летом это опасно

STYLERЖизнь    29.06.2020 - 08:02
Алкоголь в жару: медики рассказали, почему летом это опасно
Алкогольные напитки в жару пить опасно (фото: pixabay.com)

Эксперты пояснили, почему летом в жару опасно употреблять алкогольные напитки

Каждый год во всем мире умирают от злоупотребления спиртным 3 млн человек. При этом 13,5% всех смертельных случаев среди 20-39 летних людей связаны с алкоголем. Об этом свидетельствую данные Всемирной организация здравоохранения.

Медики заявили, что жаркая погода усугубляет риски для здоровья от употребления алкогольных напитков. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины на своей странице в Facebook.

Чем опасны алкогольные напитки в жару

Обезвоживание. В жару организм человека теряет воду. При этом алкоголь усугубляет эту ситуацию тем, что заставляет почки выводить воду, а не удерживать ее.

Становится еще жарче. Под действием алкоголя мозг человека хуже справляется с оценкой внутренней температуры тела.

После употребления алкоголя временно увеличивается риск сердечного приступа. В жару вместе с потом из организма выводятся калий и натрий. Поэтому сердцу тяжело работать в таких условиях.

Кроме того, от жары и расширения сосудов давление человека может сильно упасть. Это также может стать причиной головокружения. Поэтому медики запрещают пить алкоголь в жару людям с больным сердцем.

Алкоголь и активный отдых несовместимы. Из-за жары человек быстрее пьянеет. При этом замедляется реакция и происходит ухудшение координации движений и внимания. Также человек не может нормально оценивать свои возможности и ситуацию вокруг в целом.

Медики также подчеркнули, что нет безопасной дозы алкоголя. Он вреден для сердечно-сосудистой системы и вызывает зависимость, как и табак.

Напомним, диетолог рассказала, чем лучше питаться летом.

Ранее ученые назвали новое свойство пива.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины алкогольздоровье
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