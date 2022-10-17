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Аліса знову побачить маму: з полону звільнили медикиню Вікторію, яку розлучили з донькою під час евакуації

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Понеділок 17 жовтня 2022 21:04
Аліса знову побачить маму: з полону звільнили медикиню Вікторію, яку розлучили з донькою під час евакуації Фото: Обмін полоненими 17 жовтня (t.me/ermaka)
Автор: Анна Шиканова

Черговий обмін полоненим провели сьогодні, 17 жовтня. Додому повернулися переважно жінки - евакуйовані з "Азовсталь", медикині, військові. Разом із ними – медикиня Вікторія, яку під час евакуації розлучили із 4-річною донькою Алісою.

Про те, що Аліса знову побачить маму, повідомили в "Укрінформі ".

Вікторію Обідіну - медикиню, яку під час евакуації з "Азовсталь" росіяни розлучили із чотирирічною донькою Алісою, звільнили сьогодні, під час обміну.

Жінка потрапила до окупантів 7 травня під час останньої евакуації із заводу. Жінок та дітей відправили до так званого фільтраційного табору в Мангуші, і звідти виїхати змогла лише маленька Аліса.

Її маму залишили у таборі та додому не відпустили. Дівчинку в автобусі з евакуйованими виявили журналісти. З'ясувалося, що поруч із нею немає ні мами, ні інших родичів.

Аліса знову побачить маму: з полону звільнили медикиню Вікторію, яку розлучили з донькою під час евакуації

Фото: Вікторія та її донька Аліса

Дитину пізніше змогли забрати родичі із Запоріжжя. За нею спочатку приїхав дядько, а потім дівчинку передали бабусі, яка оформила опіку.

Маленька Аліса провела у бункері "Азовсталь" разом із мамою та іншими сім'ями майже два місяці. Дівчинка не могла вийти надвір і погано харчувалася. Про Алісу писали у соціальних мережах та ЗМІ - вона фігурувала на відео з бункерів "Азовсталь".

Вікторія Обідіна з перших днів блокади Маріуполя допомагала пораненим в імпровізованому шпиталі в укритті.

До речі, раніше ми розповідали про те, як минули перші хвилини азовців, які повернулися з полону наприкінці вересня.

Також ми писали про те, кого вдалося звільнити з полону 17 жовтня.

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Азовці Азовсталь Обмін полоненими