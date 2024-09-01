Аліну Гросу потрапила у скандал через вечірку в США: співала "Белые розы" росіянина Шатунова (відео)

Співачка Аліна Гросу, яка нещодавно публікувала фото з США, потрапила в скандал. Зірку зняли, коли та співала російські пісні Юрія Шатунова.
Як повідомляє РБК-Україна, відео з виступом Гросу вже шириться мережею, а юзери соромлять співачку за її вчинок.
Коли саме було зроблено відео - у дописі не зазначено. Втім, стверджується, що Гросу співала пісні росіянина на вечірці, де нібито святкували день народження українця.
Хто саме влаштував цей захід - також залишається загадкою. Автори допису, ймовірно, знайшли відео в Stories гостей вечірки.
"Ми знаємо, що ви хз, хто така Аліна Гросу, але "співачка" виконала пєсню Юрія Шатунова "Белые розы" в Америці. Це була вечірка на честь дня народження українця, де лунали російські пісні", - йдеться в описі.
Сама співачка про виступ в США, а також про те, що там вона могла співати не лише українські пісні, в соцмережах не розповідала. Однак нещодавно вона дійсно публікувала кадри з Нью-Йорка, а також брала участь у благодійному концерті.
У команді співачки скандальне відео не прокоментували.
Гросу в Нью-Йорку (фото: instagram.com/alina_grosu)
У коментарях під відео з'явилося чимало обурення. Користувачі пишуть:
Реакція юзерів (скріншот)
Ба більше, в іншому пабліку (чат Аліни Доротюк) користувачі почали писати, що знають, в кого була вечірка. Свій день народження нібито святкував підприємець, який нині мешкає в США.
Що пишуть користувачі (скріншоти)
До слова, раніше комік Даня Повар влаштував пранк над Анатолічем.
Окрім цього, нещодавно Євген Клопотенко приголомшив сумою, яку витрачає на їжу та життя.
Під час створення матеріалу було використано джерела: Telegram-канал SLAY MUSIC та коментарі під дописами Аліни Доротюк.