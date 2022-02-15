Алина Паш подделала справку о поездке в Крым и вряд ли попадет на Евровидение 2022

Алина Паш обманула организаторов Нацотбора?

Похоже на то.

Фейковая справка, предоставленная организаторам представителями певицы, является нарушением правил участия в национальном отборе на международный музыкальный конкурс.

Дело в том, что все участники отбора обязаны были гарантировать, что не выступали на территории РФ и на оккупированных территориях после 15 марта 2014 года не осуществляли концертной деятельности, выступлений, не принимали участие в каких-либо публичных или частных мероприятиях, организованными любыми субъектами хозяйствования страны-агрессора или на территории страны агрессора, в Крыму или на другой оккупированной территории.

Как заявили 15 февраля в Госпогранслужбе, они проанализировали информацию, которая была распространена общественным вещателем Украины документ "якобы предоставленный ведомством физическому лицу для представления в рамках отбора на Евровидение".

"Нам не известно, какой документ опубликован вещателем, ведь подразделениями Госпогранслужбы такой не создавался, и под таким номером никому не предоставлялся", - сказал Демченко.

Фейковый документ, предоставленный организаторам Нацотбора (facebook.com/suspilne.eurovision)

ГЦОСИ ГПСУ также получило официальное обращение от Национальной общественной телерадиокомпании по поводу подтверждения создания такого документа, и теперь вещателю в ближайшее время будет дан ответ.

Также Демченко уточнил, что сейчас подразделение пограничной службы прорабатывает ответ на обращение самой Алины Паш о поездке в оккупированный Крым, которое поступило и зарегистрировано в ведомстве.

Скриншот поста Паш (myrotvorets.center)

Перед этим певица в своем Instagram заявила, что "болела, поэтому дала письменное разрешение представителю команды запросить справку от пограничной службы Украины".

"По доверенности был отправлен этот запрос, ответ пришел довольно поздно, почти в день отбора. Представитель моей команды сразу предоставил доказательства Суспільному", - написала артистка.

Интересно, что в документе, предоставленном Суспільному кем-то из команды певицы, указано "государственную границу Украины" с Крымом. А это недопустимая терминология.

"Госграница у нас может быть только с иностранным государством. А поскольку Крым - оккупированная Российской Федерацией территория Украины, ГПСУ и другие государственные органы используют термины "адмінмежа" или "адмінкордон", - обратил внимание активист Сергей Стерненко в своем Facebook.

Что это значит?

То, что ГПСУ не давала певице документы о ее поездки за пределы Украины и в оккупированный россиянами Крым, означает, что Алина Паш (или члены его команды) совершила преступление, предусмотренное ст. 358 УК (подделка документов).

Алина Паш ездила и в Россию в 2017 году

Более того, певице теперь грозит статья. Ведь Национальная полиция по закону обязана открыть уголовное производство.

"Суспільне окончательно должно отказать Паш в участии в конкурсе Евровидение. Пусть Украину представляют достойные исполнители, которые не симпатизируют агрессору и не подделывают документы", - уверен Стерненко.

Кто же будет представлять Украину на Евровидении 2022

14 февраля на пресс-конференции представители Суспільного заверили: пока в Госпогранслужбе не дадут ответа на запрос о пересечении границы Украины артисткой, не будут подписывать соглашение об участии в международном песенном конкурсе с Алиной Паш.

У вещателя добавили, что есть основания полагать, что ее справка была подделана.

При этом, согласно правилам национального отбора, "победитель финала обязан заключить договор с общественным об участии в конкурсе в течение 5 рабочих дней после финала".

Очевидно, что после подтверждения фейковости справки Паш о поездке в оккупированный Крым через российскую границу, ее автоматически лишат права представлять нашу страну на Евровидении в Италии.

Скорее всего, вместо нее теперь туда отправится группа KALUSH Orchestra, которая набрала по итогам голосования на Нацотборе на 1 балл меньше (15 баллов), заняв таким образом второе место.

Но не факт. Ведь "в случае прекращения Суспільним участия в отборе участника, который определен / объявлен победителем отбора, Суспільне имеет право принять решение об определении представителя от Украины на конкурсе из числа других финалистов".

То есть, по большому счету, на Евровидение теоретически может поехать даже Wellboy.

Добавим, что в свежем обращении Олег Псюк из KALUSH Orchestra заявил, что Суспільне "позорит Украину".

Также у него нет претензий к Алине Паш, зато есть претензии к организаторам, которые не хотели показать "листочек с результатами".

А Паш записала видео, в котором сказала, что "нам, украинцам, надо объединяться, быть добрее друг к другу".