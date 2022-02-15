Аліна Паш підробила довідку про мандрівку в Крим і навряд чи поїде на Євробачення 2022

Аліна Паш обдурила організаторів Нацвідбору?

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Фейкова довідка, надана організаторам представниками співачки, є порушенням правил участі в національному відборі на міжнародний музичний конкурс.

Річ у тім, що всі учасники відбору зобов'язані були гарантувати, що не виступали на території РФ та на окупованих територіях після 15 березня 2014 року - не здійснювали концертну діяльність, виступи, не брали участь у будь-яких публічних чи приватних заходах, організованими будь-якими суб'єктами господарювання країни-агресора або на території країни агресора, у Криму або на іншій окупованій території.

Як заявили 15 лютого у Держприкордонслужбі, вони проаналізували інформацію, яка була поширена громадським мовником України про документ "нібито наданий відомством фізичній особі для подання в рамках відбору на Євробачення".

"Нам не відомо, який документ опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювався, і під таким номером нікому не надавався", - сказав Демченко.

Фейковий документ, наданий організаторам Нацвідбору (facebook.com/suspilne.eurovision)

ДЦОСІ ДПСУ також отримало офіційне звернення від Національної суспільної телерадіокомпанії з приводу підтвердження створення такого документа, і тепер мовнику найближчим часом буде дано відповідь.

Також Демченко уточнив, що зараз підрозділ прикордонної служби опрацьовує відповідь на звернення самої Аліни Паш про поїздку в окупований Крим, яке надійшло і зареєстровано у відомстві.

Скриншот поста Паш (myrotvorets.center)

Перед цим співачка у своєму Instagram заявила, що "хворіла, тому дала письмовий дозвіл представнику команди запросити довідку від прикордонної служби України".

"За дорученням був відправлений цей запит, відповідь прийшла досить пізно, майже в день відбору. Представник моєї команди відразу надав докази Суспільному", - написала артистка.

Цікаво, що у "документі", наданому Суспільному кимось з команди співачки, зазначено про "державний кордон України" з Кримом. А це неприпустима термінологія.

"Держкордон у нас може бути тільки з іноземною державою. А оскільки Крим - окупована російською федерацією територія України, ДПСУ та інші державні органи використовують терміни "адмінмежа" або "адмінкордон", - звернув увагу активіст Сергій Стерненко у своєму Facebook.

Що це значить?

Те, що ДПСУ не надавала співачці документи про її поїздки за межі України та в окупований росіянами Крим, означає, що Аліна Паш (або члени її команди) вчинила злочин, передбачений ст. 358 ККУ (підроблення документів).

Аліна Паш їздила й до Росії у 2017 році

Більше того, співачці тепер загрожує стаття. Адже Національна поліція за законом зобов‘язана відкрити кримінальне провадження.

"Суспільне має остаточно відмовити Паш в участі в конкурсі Євробачення. Нехай Україну представляють достойні виконавці, що не симпатизують агресору та не підробляють документи", - впевнений Стерненко.

Хто ж представлятиме Україну на Євробаченні 2022

14 лютого на прес-конференції представники Суспільного запевнили: доки у Держприкордонслужбі не дадуть відповіді на запит про перетин кордону України артисткою, не підписуватимуть угоду про участь у міжнародному пісенному конкурсі з Аліною Паш.

У мовника додали, що є підстави вважати, що її довідку було підроблено.

При цьому, згідно правил національного відбору, "переможець фіналу зобов’язаний укласти договір із Суспільним про участь у конкурсі протягом 5 робочих днів після фіналу".

Очевидно, що після підтвердження фейковості довідки Паш про поїздку до окупованого Криму через російський кордон, її автоматично позбавлять права представляти нашу країну на Євробаченні в Італії.

Найімовірніше, замість неї туди тепер вирушить гурт KALUSH Orchestra, який набрав за підсумками голосування на Нацвідборі на 1 бал менше (15 балів), зайнявши таким чином друге місце.

Але не факт. Адже "у випадку припинення Суспільним участі у відборі учасника, який визначений / оголошений переможцем відбору, Суспільне має право прийняти рішення про визначення представника від України на конкурсі з числа інших фіналістів".

Тобто, по великому рахунку, на Євробачення теоретично може поїхати навіть Wellboy.

Додамо, що у свіжому зверненні Олег Псюк з KALUSH Orchestra заявив, що Суспільне "ганьбить Україну". Також у нього немає претензій до Аліни Паш, зате є претензії до організаторів, які не хотіли показати "листочок з результатами".

А Паш записала відео, у якому сказала, що "нам, українцям, треба єднатися, бути добрішими один до одного".