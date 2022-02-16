Алина Паш не отказывалась от Евровидения, ее дисквалифицировали, - организаторы Нацотбора

Что же говорят организаторы Нацотбора

В оргкомитете, ссылаясь на пункт правил проведения Нацотбора №3.4, заявили, что Алина не едет на Евровидение из-за представления ею недостоверной информации.

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Основанием для принятия такого решения оргкомитетом стал официальный ответ Государственной пограничной службы от 16 февраля 2022 года относительно недостоверности информации, которая была предоставлена общественному вещателю командой Паш.

Ответ ГПСУ организаторам Нацотбора (corp.suspilne.media)

Артистка, говорят организаторы, выразила согласие с таким решением.

"Суспільне имеет право принять решение об определении представителя от Украины на конкурсе из числа других финалистов", - говорится в заявлении.

То есть, потенциально представлять Украину на Евровидении 2022 может кто угодно: Kalush Orchestra, Wellboy, Cloudless, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic или Roxolana.

Больше всего шансов у Kalush Orchestra, которые победили в национальном отборе по результатам зрительского голосования.

Окончательное решение будет принято на заседании Наблюдательного совета НОТУ в пятницу, 18 февраля. Там также обсудят ситуацию, сложившуюся вокруг национального отбора.

"Возможно ли, что Украину на Евровидении будет представлять Kalush Orchestra? Да, если оргкомитет примет такое решение. Если первое место было с мошенничеством и его дисквалифицируют, соответственно, и победителем становится другой", - сказал глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Николай Чернотицкий.

Напомним, что Алина Паш в своем Instagram написала в среду, что "не хочет виртуальной войны и хейта", который на нее выливается в последние дни.

"Главная война сейчас - это внешняя, которая пришла в мою страну в 2014 году. Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидение. К сожалению. Мне действительно очень жаль", - написала звезда.