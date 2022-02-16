Алина Паш объяснила поддельную справку о поездке в Крым: "низкий поступок"

Алина Паш уверена, что ездила в аннексированный Крым, не нарушая украинское законодательство.
Об этом певица сказала в интервью ТСН.
По словам артистки, она "сама была удивлена, что документ не настоящий".
Алина напомнила журналистам, что брала справку не лично (потому что была больна), а попросила это сделать одного из членов своей команды.
"Это сделал член команды, с которым я не имею желания работать после такого низкого поступка", - сказала Паш.
Алина Паш (фото: instagram.com/alinapash)
Она добавила, что "в принципе, не переживала, что могут быть какие-то проблемы с этой справкой".
И заявила: не сомневается в том, что ездила в аннексирован русскими Крым законно.
"Потому что я знаю, что нормально пересекала границу на автобусе. Конечно, я расстроена, что так получилось... Я не хотела оказаться в эпицентре этого всего", - резюмировала артистка.
Напомним, что после финала Нацотбора на Евровидение певицу обвинили в подделке документов - команда певицы предоставила организаторам справку о том, что артистка не ездила в аннексированный Крым через российскую границу.
Однако позже в Государственной пограничной службе заявили, что такого документа звезде не предоставляли.
"Нам не известно, какой документ опубликован вещателем, ведь подразделениями Госпогранслужбы такой не создавался, и под таким номером никому не предоставлялся", - сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.
Документ, который команда Алины предоставила организаторам Нацотбора (facebook.com/suspilne.eurovision)