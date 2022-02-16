Аліна Паш пояснила підроблену довідку про поїздку в Крим: "низький вчинок"

За словами артистки, вона "сама була здивована, що документ - не справжній".

Аліна нагадала журналістам, що брала довідку не особисто (бо була хвора), а попросила це зробити одного із членів своєї команди.

"Це зробив член команди, з яким я не маю бажання працювати після такого низького вчинку", - сказала Паш.

Аліна Паш (фото: instagram.com/alinapash)

Вона додала, що "в принципі, не переживала, що можуть бути якісь проблеми з цією довідкою".

І заявила: не сумнівається у тому, що їздила у анексований росіянами Крим законно.

"Тому що я знаю, що нормально перетинала кордон, на автобусі їдучи. Звісно, я засмучена, що так вийшло... Я не хотіла опинитися у епіцентрі цього всього", - резюмувала артистка.

Нагадаємо, що після фіналу Нацвідбору на Євробачення співачку звинуватили у підробці документів - команда співачки надала організаторам довідку про те, що артистка не їздила до анексованого Криму через російський кордон.

Однак пізніше у Державній прикордонній службі заявили, що такого документа зірці не надавали.

"Нам не відомо, який документ опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювався, і під таким номером нікому не надавався", - сказав спікер ДПСУ Андрій Демченко.

Документ, який команда Аліни надала організаторам Нацвідбору (facebook.com/suspilne.eurovision)