Алина Паш и KALUSH могут совместно поехать на Евровидение: "если это примирит страну"

Украинская артистка обратилась к фанатам коллектива KALUSH и предложила объединиться.

"Поклонники группы KALUSH. Я Вам не враг. Нам, украинцам, нужно объединяться в такое важное для нашей страны время!" - написала Алина Паш.

В комментариях один из пользователей предложил артистке ехать на Евровидение вместе с KALUSH.

Эта идея Алине Паш понравилась, и она высказала свою готовность объединяться.

"Я готова, если это примирит страну и заставит задуматься над важными проблемами, которые происходят сейчас", - написала артистка.

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Детали скандала с Алиной Паш

Украинская певица Алина Паш победила в Нацотборе на Евровидение 2022 и обошла KALUSH Orchestra всего на один балл. Во время оглашения результатов возникли технические проблемы и ведущие зачитывали результаты голосования с ошибками.

Это привело к тому, что организаторов Нацотбора заподозрили в фальсификации итогов голосования.

Кроме того, сама победительница Нацотбора попала в скандал из-за своего посещения оккупированного Крыма в 2015 году.

В соответствии с правилами участия в Нацотборе на Евровидение, команда Алины Паш предоставила справку о том, что она не нарушала законы Украины и пересекала границу с Крымом с украинской стороны.

Но позже стало известно, что в Государственной пограничной службе на запрос "Суспільного" официальный ответ не давали, так как эта информация конфиденциальная.

Алину Паш заподозрили в том, что она подделала справку, так как активист Стерненко утверждает, что она в 2015 году совершила два авиаперелета – из Киева в Москву, а потом - обратно в Украину. И даты совпадают с теми днями, когда она побывала в оккупированном Крыму.