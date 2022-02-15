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Алина Паш и KALUSH могут совместно поехать на Евровидение: "если это примирит страну"

Новина українською →
Вторник 15 февраля 2022 13:09
Алина Паш и KALUSH могут совместно поехать на Евровидение: "если это примирит страну" Алина Паш предложила KALUSH вместе поехать на Евровидение 2022 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Победительница Нацотбора на Евровидение 2022 Алина Паш сделала заявление по поводу поездки на Международный песенный конкурс. Она предложила KALUSH Orchestra поехать на Евровидение вместе.

Об этом Алина Паш написала в story на своей странице в Instagram.

Украинская артистка обратилась к фанатам коллектива KALUSH и предложила объединиться.

"Поклонники группы KALUSH. Я Вам не враг. Нам, украинцам, нужно объединяться в такое важное для нашей страны время!" - написала Алина Паш.

В комментариях один из пользователей предложил артистке ехать на Евровидение вместе с KALUSH.

Эта идея Алине Паш понравилась, и она высказала свою готовность объединяться.

"Я готова, если это примирит страну и заставит задуматься над важными проблемами, которые происходят сейчас", - написала артистка.

Алина Паш и KALUSH могут совместно поехать на Евровидение: &quot;если это примирит страну&quot;

Скриншот

Детали скандала с Алиной Паш

Украинская певица Алина Паш победила в Нацотборе на Евровидение 2022 и обошла KALUSH Orchestra всего на один балл. Во время оглашения результатов возникли технические проблемы и ведущие зачитывали результаты голосования с ошибками.

Это привело к тому, что организаторов Нацотбора заподозрили в фальсификации итогов голосования.

Кроме того, сама победительница Нацотбора попала в скандал из-за своего посещения оккупированного Крыма в 2015 году.

В соответствии с правилами участия в Нацотборе на Евровидение, команда Алины Паш предоставила справку о том, что она не нарушала законы Украины и пересекала границу с Крымом с украинской стороны.

Но позже стало известно, что в Государственной пограничной службе на запрос "Суспільного" официальный ответ не давали, так как эта информация конфиденциальная.

Алину Паш заподозрили в том, что она подделала справку, так как активист Стерненко утверждает, что она в 2015 году совершила два авиаперелета – из Киева в Москву, а потом - обратно в Украину. И даты совпадают с теми днями, когда она побывала в оккупированном Крыму.

Напомним, ранее мы писали о том, что Алина Паш может не поехать на Евровидение.

А также рассказывали о том, что KALUSH Orchestra обратились к украинцам после скандального финала Нацотбора.

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Евровидение 2022 KALUSH Алина Паш
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