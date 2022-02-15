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Аліна Паш і KALUSH можуть спільно поїхати на Євробачення: "якщо це примирить країну"

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Вівторок 15 лютого 2022 13:09
Аліна Паш і KALUSH можуть спільно поїхати на Євробачення: "якщо це примирить країну" Аліна Паш запропонувала KALUSH разом поїхати на Євробачення 2022 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Переможниця Нацвідбору на Євробачення 2022 Аліна Паш зробила заяву з приводу поїздки на міжнародний пісенний конкурс. Вона запропонувала KALUSH Orchestra поїхати на Євробачення разом.

Про це Аліна Паш написала в story на своїй сторінці в Instagram.

Українська артистка звернулася до фанатів колективу KALUSH і запропонувала об'єднатися.

"Шанувальники групи KALUSH. Я Вам не ворог. Нам, українцям, потрібно об'єднуватися в такий важливий для нашої країни час!"- написала Аліна Паш.

У коментарях один з користувачів запропонував артистці їхати на Євробачення разом з KALUSH.

Ця ідея Аліні Паш сподобалася, і вона висловила свою готовність об'єднуватися.

"Я готова, якщо це примирить країну і змусить задуматися над важливими проблемами, які відбуваються зараз", - написала артистка.

Аліна Паш і KALUSH можуть спільно поїхати на Євробачення: &quot;якщо це примирить країну&quot;

Скріншот

Деталі скандалу з Аліною Паш

Українська співачка Аліна Паш перемогла в Нацвідборі на Євробачення 2022 й обійшла KALUSH Orchestra всього на один бал. Під час оголошення результатів виникли технічні проблеми й ведучі зачитували результати голосування з помилками.

Це призвело до того, що організаторів Нацвідбору запідозрили у фальсифікації підсумків голосування.

Крім того, сама переможниця Нацвідбору потрапила в скандал через свої відвідування окупованого Криму у 2015 році.

Відповідно до правил участі в Нацвідборі на Євробачення, команда Аліни Паш надала довідку про те, що вона не порушувала закони України та перетинала кордон з Кримом з українського боку.

Але пізніше стало відомо, що в Державній прикордонній службі на запит "Суспільного" офіційну відповідь не давали, оскільки ця інформація конфіденційна.

Аліну Паш запідозрили в тому, що вона підробила довідку, бо активіст Стерненко стверджує, що вона у 2015 році здійснила два авіаперельоти – з Києва до Москви, а потім – назад в Україну. І дати збігаються з тими днями, коли вона побувала в окупованому Криму.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Аліна Паш може не поїхати на Євробачення.

А також розповідали про те, що KALUSH Orchestra звернулися до українців після скандального фіналу Нацвідбору.

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Евровидение 2022 KALUSH Алина Паш
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