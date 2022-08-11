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Алина Паш и другие украинские артисты будут выступать на одном фестивале с россиянами: детали скандала

Фото: Алина Паш выступит на Sziget (facebook.com.alinapashofficial)
Автор: Styler

Алина Паш согласилась выступить на фестивале Sziget в Венгрии, несмотря на то, что на мероприятии также заявлены россияне. Также из Украины едут Krapka;Koma, Ragapop, Luiku, E.Lina, Fo Sho, Kazka, Daria Kolosova та Etapp Kyle, Constantine, DJ MIURA та Postman.

Все детали скандала читайте ниже в материале Styler.

Кто выступит на фестивале

На ежегодном музыкальном фестивале в Будапеште, который продлится неделю, будут участвовать звезды со всего мира. Но также там будут и диджеи из России. Например, Нина Кравиц, дуэт Phlegmatic Dogs и исполнитель Volac.

Отметим, что выступления Нины Кравиц отменяют многие фестивали, с ней прерывают контракты записывающие компании из-за ее позиции о войне в Украине. Она считает, что "вне политики".

Что говорит Алина Паш

Певица, скандал с которой еще не забыли украинцы, снова влипла в странную историю. Она объяснила свое участие в фестивале в посте на Facebook.

"Понимаю комментарии по поводу недопустимого присутствия на одном фестивале вместе с российскими исполнителями. Я серьезно размышляла над вариантом, чтобы отказаться от участия. Однако для взвешенного решения мы с командой оценили альтернативные потери Украины от отсутствия на сцене такого большого фестиваля украинского голоса. Тогда эта площадка не будет противостоять россиянам", - написала Паш.

Алина Паш будет выступать с российскими музыкантами в Венгрии (facebook.com/alina.pash)

Алина отметила, что все приглашенные на фестиваль украинские артисты требовали отменить выступление российских исполнителей, но организаторы им отказали.

Кстати, с россиянкой Ниной Кравиц Алина выступала и в Испании, она этого не скрывает.

"За лето я выступила на большом количестве европейских фестивалей и уже имела кейс, где на Mad Cool Festival в Мадриде в лайнапе была российская диджейка Нина Кравиз. Мы с alyona alyona обращались к организаторам с официальными письмами, просьбами снять эту артистку с фестиваля, но, к сожалению, давления не хватило", - резюмировала артистка.

Для справки

Фестиваль Сигет — ежегодный фестиваль музыки, культуры и искусства. Пятый по величине фестиваль в мире и одно из крупнейших музыкальных мероприятий в Европе. Проходит с 1993 года на острове Обуда. Фестиваль длится 7 дней, программы работают 24 часа в сутки.

Напомним, что премию YUNA получила певица, которая регулярно выступала в РФ и имеет "аж" две украиноязычные песни.

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Алина Паш