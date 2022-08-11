Аліна Паш та інші українські артисти виступатимуть на одному фестивалі з росіянами: деталі скандалу

Аліна Паш погодилася виступити на фестивалі Sziget в Угорщині, незважаючи на те, що на заході також заявлені росіяни. Також з України їдуть Krapka; Koma, Ragapop, Luiku, E. Lina, Fo Sho, Kazka, Daria Kolosova та Etapp Kyle, Constantine, DJ MIURA та Postman.
Всі деталі скандалу читайте нижче в матеріалі Styler.
На щорічному музичному фестивалі в Будапешті, який триватиме тиждень, братимуть участь зірки з усього світу. Але також там будуть і діджеї з Росії. Наприклад, Ніна Кравіц, дует Phlegmatic Dogs і виконавець Volac.
Зазначимо, що виступи Ніни Кравіц скасовують багато фестивалів, з нею переривають контракти записуючі компанії через її позицію про війну в Україні.
Співачка, скандал з якою ще не забули українці, знову влипла в дивну історію. Вона пояснила свою участь у фестивалі в пості на Facebook.
"Розумію коментарі з приводу неприпустимої присутності на одному фестивалі разом з російськими виконавцями. Я серйозно роздумувала над варіантом, щоб відмовитися від участі. Однак для зваженого рішення ми з командою оцінили альтернативні втрати України від відсутності на сцені такого великого фестивалю українського голосу. Тоді цей майданчик не буде протистояти росіянам", - написала Паш.
Аліна зазначила, що всі запрошені на фестиваль українські артисти вимагали скасувати виступ російських виконавців, але організатори їм відмовили.
До речі, з росіянкою Ніною Кравіц Аліна виступала і в Іспанії, вона цього не приховує.
"За літо я виступила на великій кількості європейських фестивалів і вже мала кейс, де на Mad Cool Festival в Мадриді в лайнапі була російська діджейка Ніна Кравіц. Ми з alyona Alyona зверталися до організаторів з офіційними листами, проханнями зняти цю артистку з фестивалю, але, на жаль, тиску не вистачило", - резюмувала артистка.
Фестиваль Сігет - щорічний фестиваль музики, культури і мистецтва. П'ятий за величиною фестиваль в світі і одне з найбільших музичних заходів в Європі. Проходить з 1993 року на острові Обуда. Фестиваль триває 7 днів, програми працюють 24 години на добу.
Нагадаємо, що премію YUNA отримала співачка, яка регулярно виступала в РФ і має "аж" дві україномовні пісні.