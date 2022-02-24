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Полиция открыла дело из-за фейковой справки о поездке Алины Паш в Крым

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Четверг 24 февраля 2022 08:00
Полиция открыла дело из-за фейковой справки о поездке Алины Паш в Крым Фото: Alina Pash (instagram.com/alinapash)
Автор: Владимир Костырин

Алина Паш после скандала с фейковой справкой о визите в оккупированный Крым якобы легально лишилась возможности после победы на Нацотборе представлять Украину на Евровидении 2022. Но дело этим не закончилось - теперь полиция открыла производство по факту возможной подделки документа.

Об этом рассказали в ГУ Нацполиции в Киеве, отвечая на запрос УНН.

Правоохранители проинформировали о начале досудебного расследования, которое прольет свет на обстоятельства появления такой "справки" от Госпогранслужбы.

Что говорит Алина Паш о фальшивой справке

Сама артистка заверяет, что ездила на оккупированный Россией украинский полуостров в 2015 году на автобусе через админграницу, то есть не нарушая украинское законодательство.

Певица также добавляет, что соответствующую "справку" от ГПС, оказавшуюся фейковой, предоставил организаторам Нацотбора один из членов ее команды, с которым теперь уже не работает. О факте самой подделки документа она не знала.

Полиция открыла дело из-за фейковой справки о поездке Алины Паш в Крым

Документ, который команда Алины Паш предоставила организаторам Нацотбора (facebook.com/suspilne.eurovision)

Оргкомитет национального отбора 16 февраля дисквалифицировал Alina Pash за нарушение правил кастинга. Громкую историю теперь прокомментировали правоохранительные органы.

Полиция занялась фейковой справкой

"Отделом дознания Печерского УП ГУНП в Киеве осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по ч.1 ст. 358 УКУ по факту возможной подделки документа", - говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции.

Речь идет о возможной фальсификации удостоверения или другого документа.

Что грозит нарушителю

Если правонарушение будет доказано, виновнику, который подделал справку, грозит:

  • штраф в размере до 1000 не облагаемых налогом минимумов,
  • или арест сроком до 6 месяцев,
  • или ограничение свободы сроком до 2 лет.

Ранее сообщалось, что после скандала с Нацотбором Алина Паш в слезах рассказала всю правду о разрыве с бойфрендом-французом.

Напомним, что на Евровидение 2022 в Турин от Украины поедет группа KALUSH Orchestra с песней "Стефания", которая на Нацотборе получила второе место.

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Крым полиция Евровидение 2022 Алина Паш
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