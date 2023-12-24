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Аліна Михайлова показала різдвяні спогади із загиблим воїном Да Вінчі (відео)

Аліна Михайлова з Да Вінчі (фото: facebook.com/MAlina.Mykhailova)
Автор: Юлія Любченко

Аліна Михайлова напередодні Різдва пригадала, як відзначала це свято зі своїм покійним коханим Да Вінчі.

Про те, які саме спогади з Дмитром оприлюднила Аліна, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дівчини в соціальній мережі Х.

Аліна Михайлова пригадала новорічні свята з Да Вінчі 

"Перший і останній НАШ новий рік ДОМА. Наш новий рік", - підписала своє архівне відео Аліна.

У кожного власника IPhone є така вбудована функція, як "Спогади". Тобто, ваш смартфон сам формує фотографії у відео і випливає як спогад у певний проміжок часу.

Це ж саме спрацювало й в Аліни в телефоні та нагадало про новорічні свята з Дмитром Коцюбайлом, який героїчно загинув на війні з Росією. 

Михайлова виклала в соціальну мережу архівне фото з першого та, на жаль, останнього Нового року, який вона провела з Да Вінчі. Ті кадри, які показано у відео, були зроблені напередодні святкування Нового 2021 року, а точніше 26 грудня 2020 року. 

В той день Аліна і Дмитро разом прикрашали ялинку та квартиру, в якій вже тоді мешкали як молода і щаслива родина, що збирається святкувати Різдво і Новий рік удвох. 

Аліна Михайлова пригадала єдине спільне Різдво з Да Вінчі  (фото: facebook.com/MAlina.Mykhailova)

"Просто жили собі якесь життя. Тішилися з чогось, з чогось сварились, бурчали, але жили. На війні, там де дім, та будь-де. Зимою їздили кататися на борді, влітку в походи/на озера якісь. І все це вдвох. А одній цього всього вже не хочеться і не треба", - пише під відео Аліна. 

На кожній фотографії видно, наскільки щасливою була пара у мирний час, напередодні свят. Вони посміхалися, цілувалися, раділи кожній миті, яку проводять разом, у своїй маленькій родині. 

Та зараз Аліні доводиться лише з теплом згадувати ці моменти, коли вона була щаслива, відчувала кохання і дійсно чекала на Різдво, адже її диво вже й так було поруч з нею.

Раніше ми розповідали про те, що Аліна Михайлова розповіла, як переживає втрату Да Вінчі.

Також читайте наш матеріал про видатні риси полеглого воїна Да Вінчі.

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РіздвоДа Вінчі