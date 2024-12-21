Аліна з "Холостяка", з якою Терен попрощався за крок до фіналу: Все в житті сприймаю як досвід, навіть якщо він болючий

- Ваше останнє побачення з Тереном було дуже романтичним, але Олександр сильно розгубився, коли побачив твої сльози. Чому ти заплакала і чи очікувала на таку реакцію від Олександра?

- Я була дуже емоційно виснажена, тому що до цього у мене ще були невирішені питання з Олександром, після книгарні. На його думку, тоді я не ті книги обрала, бо він не читає психологічну літературу, потім ще щось. І виник такий емоційний нокаут для мене. Плюс я розуміла, що багато історій його з дівчатами дуже активно розвивається, для мене це було досить болючим.

Я не розуміла його ставлення до мене .І плюс була ще одна ситуація, про яку я зараз не хочу говорити. І саме через неї у мене були сльози. Просто її не показали. Якщо чесно, тоді я, звичайно, хотіла від нього трохи більше емпатичності. Тому що я бачила його коментарі, де він каже, що не розуміє, чому я плачу.

Аліна з "Хололостяка" (фото надане прес-службою)

- А що взагалі має робити чоловік, якщо бачить раптові сльози у дівчини?

- Потрібно запитати, що викликало в тебе такі емоції, що ти зараз відчуваєш, поставити такі питання. Дізнатися, як можна допомогти та облегшити стан або біль. І, наприклад, людина каже, що хоче поговорити. Тоді треба розібрати цю ситуацію. Можливо, дівчина хоче, щоб її обійняли. У кожної людини свій підхід.

- Після цього побачення ти вже здогадувалася, що на Церемонії троянд можеш не отримати квітку?

- Зранку, коли ми прокинулись перед церемонією, тоді був взагалі якийсь тривожний ранок, бо були сильні тривоги. І ми з дівчатами сиділи в укритті, розмовляли. Я навіть сказала, що сподіваюсь, що в разі, якщо це не моя історія, то я поїду саме сьогодні. Бо якщо він вже не планує мене обирати, я б дуже не хотіла продовження. Найгірше, що для мене було, це поїхати після знайомства з батьками, коли я покажу повністю себе, свою сім'ю і так далі. Бо тоді я повністю покажу своє життя і він мене не обере, для мене це буде дуже болючим. І якщо це не моя доля, то нехай я піду сьогодні. Ну, в принципі, так і сталося.

- Ти взагалі була готова знайомити його з батьками?

- Так, я була готова знайомити його, тому що я вже йому розповіла дуже багато. Я в цілому в житті лише один раз знайомила чоловіка зі своїми батьками. Це були мої довгі шестирічні стосунки. Тому я була готова, щоб він був другим чоловіком.

- А як батьки реагували на твоє рішення і бажання піти на проект?

- Вони підтримали одразу. Мене в цілому з дитинства батьки виховували так, що мене завжди приймали. Я пам'ятаю, як зустрічалась з хлопцем, який не дуже подобався моїм батькам, такий бедбой. Але батьки казали: "Добре, це твій досвід, ти його пройдеш". І навіть коли я їхала кудись навчатися, батьки мені ніколи не нав'язували своє бачення професії. Просто максимально мене приймали.

І в момент, коли я зателефонувала мамі й тату та сказала, що маю для них новину, вони вислухали мене й були за мене раді. Хоча вони ще навіть, напевно, не знали, хто такий Саша. Просто мене завжди підтримували.

Аліна та Терен (фото надане прес-службою)

- До речі, Терен казав, що гуглив твоє ім'я і був дуже здивований, адже ти не розповідала на проекті про участь у конкурсах краси. Чому ти вирішила про це не казати?

- Скажу так, це був лише один досвід в моєму житті. Я не дівчинка, яка ходить кожного року по конкурсах краси. І це було в далекому 2018 році. І я не зайняла якесь місце, де я б представляла Україну на міжнародному рівні. Тому я навіть не згадала, просто навіть забула про це. У мене немає фоток в соціальних мережах, чи в шапці профілю не написано, що я учасниця. Для мене, мабуть, є інші заслуги, про які я розповідала.

- Що ти відчувала в момент, коли вже прощалася з Тереном біля автомобіля? Він помилився, коли тебе відпустив?

- Ну, якщо почитати коментарі на моїй сторінці, то моя аудиторія каже, що він зробив велику помилку. Але насправді ні. Я вважаю, що все на краще, якщо він реально відчував, що в нього в серці інша жінка, то краще відпустити мене на цьому моменті. Звісно, мені було боляче, це викликало сльози. Але я все в житті сприймаю як досвід, навіть якщо він болючий.

- А була симпатія чи закоханість до Олександра?

- Це закоханість. Тому що симпатія це інше. А тут вже про поцілунки, про дотики.

- Ти уявляла себе у фіналі та в ролі обраниці Олександра?

- Мені б хотілося цього. Я це уявляла. Уявляла наш побут, як це може бути. Мало того, ми навіть з ним обговорювали мою квартиру, як її можна облаштувати. Діалоги були досить серйозними.

Аліна висловилася про Терена (фото надане прес-службою)

- Після реаліті та церемонії троянд як швидко ти повернулася до звичайного життя?

- Це було не одразу. Я зрозуміла, що в мене взагалі настільки організм був у стресі… Я коли приїхала додому, відкрила там двері, зайшла, сіла на ліжко, я взагалі зрозуміла, наскільки ж була стомлена. Я просто 2 тижні відсипалась. Я ще й схудла на 2 кілограми. Тому я дала собі час на відпочинок. Я не працювала 2 тижні, просто почала ходити знову на спорт, їздити в улюблені заклади, снідати смачно, відновлюватися і ходити потрошку на побачення.

- Бувало таке, що сумувала за реаліті, Тереном, учасницями?

- Іноді були такі думки. Насправді дуже звикаєш до людей, які з нами працювали. Деякі з команди стали дуже сильно близькими. І смуток, звичайно, був. Ну а щодо Олександра, то я, мабуть, зрозуміла, що все так, як має бути, і відпустила. В мене не було такого, що треба написати йому, спитати, чому він так зробив і вчинив. Я думаю, що він вчинив так, як вважав за потрібним, і я приймаю його вибір.

- Зараз, коли ти дивишся випуски “Холостяка”, які емоції викликають сцени побачень Олександра з тобою, і з іншими дівчатами?

- Коли я дивилась перші випуски, де ще не було мого поцілунку, я трішки була шокована з того, як там вже розвертаються історії. Поки я там ще в дівках сижу, і навіть ще не було індивідуального побачення, інші вже цілуються. В мене був чисто шік-шак-шок! Але потім, коли вже п'ята серія була, і було моє побачення на квадроциклах, для мене це було найгарніше побачення сезону. Воно було дуже мені візуально красиве, поцілунок наш. Чи тому, що я проживала ці почуття і вони були для мене такими справжніми, щирими. І я коли дивилася на екрані, для мене це було дійсно найгарнішим побаченням.

Аліна на шоу "Холостяк" (фото надане прес-службою)

- А як щодо дівчат та їхніх коментарів?

- В мене було здивування від деяких коментарів дівчат, якщо чесно. Мені казали деякі дівчата, коли ми сиділи на диванах, мовляв, подивимося потім, що ти будеш казати на коментарях. І чесно, за себе я максимально спокійна. В мене не було такого, що я подивилась на екран і подумала: боже, яка я страшна людина, внутрішньо. Я зрозуміла, що навіть в такому стресі, в такі , коли ми всі злилися, я все одно дуже врівноважена, дуже емоційно стабільна. І я не буду поливати просто когось брудом, бо я сьогодні або не виспалась або просто мені не подобається людина.

- Кого ти вважала найбільшою конкуренткою на шоу?

- Якщо чесно, конкурентки час від часу змінювалися, в залежності від того, як часто хто ходив на побачення. От, наприклад, я зрозуміла, що Віка дуже подобається Олександру, коли він почав запрошувати її майже кожного тижня на побачення. І вона була для мене такою конкуренткою, але до Віки я дуже класно ставлюсь. Інна також, я розуміла, що в них схожі в цілому. Я бачила, як він дивиться на неї. І Ксенія також була для мене конкуренткою, тому для мене було досить дивно, що вона залишила проект так рано.

- А з ким ти дружила на проекті?

- Я б не назвала це, мабуть, словом "дружити”. Можливо, спілкувалися або товаришували, тому що, щоб прийти до слова “дружити”, треба пройти багато всього разом і якось, мабуть, не йти наприклад за одним чоловіком. Я, в принципі, з усіма нормально спілкувалась з дівчат. Зараз, після проекту, я спілкуюся з Вікою, з Ксенією. З Юстиною можу зписатись також в Інстаграмі. Тому ми в нормальних з усіма відносинах, але немає такого, що в мене з'явилась краща подружка, з якої я ходжу на сніданки. Мабуть, роль найкращих друзів в моєму житті вона вже зайнята.

- Під час реаліті Олександр та інші дівчата казали, що не бачать від тебе щирості або чогось такого. Чому в них могла виникати така думка?

- Я зрозуміла після проекту, після перегляду, що у нас якесь дуже скривлене розуміння щирості. Якби я сиділа на дивані і казала, хто мені не подобається, або Олександру влаштовувала якісь істерики за ті поцілунки, тоді б я була щирою в очах інших. Через те, що я сама по собі дуже спокійна, багато речей я мушу прожити в собі. І навіть були дівчата, які хотіли мене вивести на емоції, з якими в мене починалися якісь конфлікти.

Але дуже швидко це все просто гасилося. І тому для них здавалось це якимось нещирим. Насправді мені просто все одно. Перед собою в момент конфлікту я ставлю такий щит і мені просто не цікаво. Я не буду вступати в діалог з людиною, чия думка для мене не дуже важлива.

Аліна Мойсеєнко відверто висловилася про "Холостяк" (фото надане прес-службою)

- Минулий сезон “Холостяка” закінчився тим, що головний герой потім розійшовся з фіналісткою і писав дівчині, яку він не обрав у фіналі. А як би ви відреагували на таке?

- Ніяк. Мабуть, якесь жіноче его переможе, бо в чоловіка був шанс, він його не використав, тому треба відповідати за свої рішення. Кожна людина відповідальна за своє рішення. Тому вже все, кінець.

- Ти не втратила віру в кохання?

- Та ні, віру в кохання взагалі не втратила. Кохання живе всередині, його просто не можна вбити.

- Назви якості чоловіка, які обов'язково мають бути, аби ти звернула на нього увагу.

- Він має бути в дорослій позиції, шукати собі партнера, жінку, коханку, дружину. Не шукати для себе доньку або маму. Тобто доросла позиція чоловіка. Готовність вирішувати конфлікти діалогом, не підвищенням тону і, не дай Боже, взагалі якимись фізичними діями. Він має бути людиною слова. Якщо він пообіцяв - то він це зробить. І не кидати свої слова на вітер.І обов'язково має доречно та класно жартувати, бо я люблю багато сміятись.

Аліна з "Холостяка" зізналася, чи ображена на Терена (фото надане прес-службою)

- У коментарях деякі глядачі звертали увагу на твої прекрасні, зокрема на їхню вартість. І була навіть така думка, що Терен, скажімо так, “не потягне” стосунки з тобою. Наскільки взагалі для тебе важливе питання грошей, чоловік має заробляти більше за тебе?

- Це цікава історія. Мене всі питають про прикраси, але я на проект приїхала з українськими брендами. Всі прикраси, які були на мені, це українські бренди. І там навіть не було в мене чогось такого дуже коштовного.

- Але так. Мені важливо, щоб чоловік заробляв достатньо, щоб ми могли жити комфортно. Я заробляю так само сама достатньо, аби забезпечувати собі той рівень життя, який я хочу. Але мені б хотілося, щоб чоловік заробляв більше мене, щоб я на нього дивилась і хотіла якось рівнятися, щоб він був такою фундаментальною персоною. Можливо, якщо ми з ним зустрічаємось, то в якомусь моменті він може не заробляти так багато, але я маю бачити в ньому потенціал, що він хоче отримати все найкраще, що є в цьому світі.

- Ще коли ти була на проекті, в телеграм-каналах почала поширюватися інформація про те, що на момент зйомок в тебе були стосунки з іншим чоловіком. Ти вже це спростувала, але навіщо це могли розповсюджувати?

- Я розумію, що цю дезінформацію дала людина, яка мене зовсім не знає. Я це дуже сильно висвітлювала в своїх соціальних мережах, коли розійшлася з колишнім. Тобто проживала, мабуть, все разом зі своєю аудиторією. Я переїхала на окрему квартиру, потім я взагалі полетіла в Індонезію, на Балі - заліковувати свої рани та цілуватись під водоспадами на побаченнях. Тому для мене це було смішно, коли це все почали писати.

- Дивишся огляди на "Холостяк", усі ці "зливи"?

- Є класні огляди на проекти, де класно розбирають кожну учасницю, як особистість. А є дійсно такі, де люди у своєму житті не можуть чогось досягти. Тому поки йде проект, будь-який проект, вони намагаються залетіти на увесь цей хайп. Аби зняти якесь відео, щоб хоч якось підняти свою популярність, свою медійність за рахунок інших.