Алина из "Холостяка", с которой Терен попрощался за шаг до финала: Все в жизни воспринимаю как опыт, даже если он болезненный

- Ваше последнее свидание с Тереном было очень романтичным, но Александр сильно растерялся, когда увидел твои слезы. Почему ты заплакала и ожидала ли такой реакции от Александра?

- Я была очень эмоционально истощена, потому что до этого у меня еще были нерешенные вопросы с Александром, после книжного магазина. По его мнению, тогда я не те книги выбрала, потому что он не читает психологическую литературу, потом еще что-то. И возник такой эмоциональный нокаут для меня. Плюс я понимала, что много историй его с девушками очень активно развивается, для меня это было довольно болезненным.

Я не понимала его отношение ко мне И плюс была еще одна ситуация, о которой я сейчас не хочу говорить. И именно из-за нее у меня были слезы. Просто ее не показали. Если честно, тогда я, конечно, хотела от него чуть больше эмпатичности. Потому что я видела его комментарии, где он говорит, что не понимает, почему я плачу.

Алина из "Холостяка" (фото предоставлено пресс-службой)

- А что вообще должен делать мужчина, если видит внезапные слезы у девушки?

- Нужно спросить, что вызвало у тебя такие эмоции, что ты сейчас чувствуешь, задать такие вопросы. Узнать, как можно помочь и облегчить состояние или боль. И, например, человек говорит, что хочет поговорить. Тогда надо разобрать эту ситуацию. Возможно, девушка хочет, чтобы ее обняли. У каждого человека свой подход.

- После этого свидания ты уже догадывалась, что на Церемонии роз можешь не получить цветок?

- Утром, когда мы проснулись перед церемонией, тогда было вообще какое-то тревожное утро, потому что были сильные тревоги. И мы с девушками сидели в укрытии, разговаривали. Я даже сказала, что надеюсь, что в случае, если это не моя история, то я поеду именно сегодня. Потому что если он уже не планирует меня выбирать, я бы очень не хотела продолжения. Хуже всего, что для меня было, это поехать после знакомства с родителями, когда я покажу полностью себя, свою семью и так далее. Потому что тогда я полностью покажу свою жизнь и он меня не выберет, для меня это будет очень болезненным. И если это не моя судьба, то пусть я уйду сегодня. Ну, в принципе, так и произошло.

- Ты вообще была готова знакомить его с родителями?

- Да, я была готова знакомить его, потому что я уже ему рассказала очень много. Я в целом в жизни только один раз знакомила мужчсину со своими родителями. Это были мои долгие шестилетние отношения. Поэтому я была готова, чтобы он был вторым мужчиной.

- А как родители реагировали на твое решение и желание пойти на проект?

- Они поддержали сразу. Меня в целом с детства родители воспитывали так, что меня всегда принимали. Я помню, как встречалась с парнем, который не очень нравился моим родителям, такой бедбой. Но родители говорили: "Хорошо, это твой опыт, ты его пройдешь". И даже когда я ехала куда-то учиться, родители мне никогда не навязывали свое видение профессии. Просто максимально меня принимали.

И в момент, когда я позвонила маме и папе и сказала, что у меня для них новость, они выслушали меня и были за меня рады. Хотя они еще даже, наверное, не знали, кто такой Саша. Просто меня всегда поддерживали.

Алина и Терен (фото предоставлено пресс-службой)

- Кстати, Терен говорил, что гуглил твое имя и был очень удивлен, ведь ты не рассказывала на проекте об участии в конкурсах красоты. Почему ты решила об этом не говорить?

- Скажу так, это был лишь один опыт в моей жизни. Я не девочка, которая ходит каждый год по конкурсам красоты. И это было в далеком 2018 году. И я не заняла какое-то место, где я бы представляла Украину на международном уровне. Поэтому я даже не вспомнила, просто даже забыла об этом. У меня нет фоток в социальных сетях, или в шапке профиля не написано, что я участница. Для меня, видимо, есть другие заслуги, о которых я рассказывала.

- Что ты чувствовала в момент, когда уже прощалась с Тереном возле автомобиля? Он ошибся, когда тебя отпустил?

- Ну, если почитать комментарии на моей странице, то моя аудитория говорит, что он сделал большую ошибку. Но на самом деле нет. Я считаю, что все к лучшему, если он реально чувствовал, что у него в сердце другая женщина, то лучше отпустить меня на этом моменте. Конечно, мне было больно, это вызвало слезы. Но я все в жизни воспринимаю как опыт, даже если он болезненный.

- А была симпатия или влюбленность к Александру?

- Это влюбленность. Потому что симпатия это другое. А здесь уже о поцелуях, о прикосновениях.

- Ты представляла себя в финале и в роли избранницы Александра?

- Мне бы хотелось этого. Я это представляла. Представляла наш быт, как это может быть. Мало того, мы даже с ним обсуждали мою квартиру, как ее можно обустроить. Диалоги были достаточно серьезными.

Алина высказалась о Терене (фото предоставлено пресс-службой)

- После реалити и церемонии роз как быстро ты вернулась к обычной жизни?

- Это было не сразу. Я поняла, что у меня вообще настолько организм был в стрессе... Я когда приехала домой, открыла там дверь, зашла, села на кровать, я вообще поняла, насколько же была уставшая. Я просто 2 недели отсыпалась. Я еще и похудела на 2 килограмма. Поэтому я дала себе время на отдых. Я не работала 2 недели, просто начала ходить снова на спорт, ездить в любимые заведения, завтракать вкусно, восстанавливаться и ходить понемногу на свидания.

- Бывало такое, что скучала по реалити, Терену, участницам?

- Иногда были такие мысли. На самом деле очень привыкаешь к людям, которые с нами работали. Некоторые из команды стали очень сильно близкими. И грусть, конечно, была. Ну а что касается Александра, то я, пожалуй, поняла, что все так, как должно быть, и отпустила. У меня не было такого, что надо написать ему, спросить, почему он так сделал и поступил. Я думаю, что он поступил так, как считал нужным, и я принимаю его выбор.

- Сейчас, когда ты смотришь выпуски "Холостяка", какие эмоции вызывают сцены свиданий Александра с тобой, и с другими девушками?

- Когда я смотрела первые выпуски, где еще не было моего поцелуя, я немного была шокирована тем, как там уже разворачиваются истории. Пока я там еще в девках сижу, и даже еще не было индивидуального свидания, другие уже целуются. У меня был чисто шик-шак-шок! Но потом, когда уже пятая серия была, и было мое свидание на квадроциклах, для меня это было самое красивое свидание сезона. Оно было очень мне визуально красивое, поцелуй наш. Или потому, что я проживала эти чувства и они были для меня такими настоящими, искренними. И я когда смотрела на экране, для меня это было действительно самым красивым свиданием.

Алина на шоу "Холостяк" (фото предоставлено пресс-службой)

- А как насчет девушек и их комментариев?

- У меня было удивление от некоторых комментариев девушек, если честно. Мне говорили некоторые девушки, когда мы сидели на диванах, мол, посмотрим потом, что ты будешь говорить на комментариях. И честно, за себя я максимально спокойна. У меня не было такого, что я посмотрела на экран и подумала: боже, какой я страшный человек, внутренне. Я поняла, что даже в таком стрессе, в такие, когда мы все слились, я все равно очень уравновешена, очень эмоционально стабильна. И я не буду поливать просто кого-то грязью, потому что я сегодня или не выспалась или просто мне не нравится человек.

- Кого ты считала самой большой конкуренткой на шоу?

- Если честно, конкурентки время от времени менялись, в зависимости от того, как часто кто ходил на свидания. Вот, например, я поняла, что Вика очень нравится Александру, когда он начал приглашать ее почти каждую неделю на свидание. И она была для меня такой конкуренткой, но к Вике я очень классно отношусь. Инна также, я понимала, что у них похожи в целом. Я видела, как он смотрит на нее. И Ксения также была для меня конкуренткой, поэтому для меня было довольно странно, что она покинула проект так рано.

- А с кем ты дружила на проекте?

- Я бы не назвала это, пожалуй, словом "дружить". Возможно, общались или дружили, потому что, чтобы прийти к слову "дружить", надо пройти много всего вместе и как-то, наверное, не идти например за одним мужчиной. Я, в принципе, со всеми нормально общалась из девушек. Сейчас, после проекта, я общаюсь с Викой, с Ксенией. С Юстиной могу списаться также в Инстаграме. Поэтому мы в нормальных со всеми отношениях, но нет такого, что у меня появилась лучшая подружка, с которой я хожу на завтраки. Видимо, роль лучших друзей в моей жизни она уже занята.

- Во время реалити Александр и другие девушки говорили, что не видят от тебя искренности или чего-то такого. Почему у них могла возникать такая мысль?

- Я поняла после проекта, после просмотра, что у нас какое-то очень искривленное понимание искренности. Если бы я сидела на диване и говорила, кто мне не нравится, или Александру устраивала какие-то истерики за те поцелуи, тогда бы я была искренней в глазах других. Из-за того, что я сама по себе очень спокойная, многие вещи я должна прожить в себе. И даже были девушки, которые хотели меня вывести на эмоции, с которыми у меня начинались какие-то конфликты.

Но очень быстро это все просто гасилось. И поэтому для них казалось это каким-то неискренним. На самом деле мне просто все равно. Перед собой в момент конфликта я ставлю такой щит и мне просто не интересно. Я не буду вступать в диалог с человеком, чье мнение для меня не очень важно.

Алина Моисеенко откровенно высказалась о "Холостяке" (фото предоставлено пресс-службой)

- Прошлый сезон "Холостяка" закончился тем, что главный герой потом разошелся с финалисткой и писал девушке, которую он не выбрал в финале. А как бы вы отреагировали на такое?

- Никак. Видимо, какое-то женское эго победит, потому что у мужчины был шанс, он его не использовал, поэтому надо отвечать за свои решения. Каждый человек ответственен за свое решение. Так что все, конец.

- Ты не потеряла веру в любовь?

- Да нет, веру в любовь вообще не потеряла. Любовь живет внутри, ее просто нельзя убить.

- Назови качества мужчины, которые обязательно должны быть, чтобы ты обратила на него внимание.

- Он должен быть во взрослой позиции, искать себе партнера, женщину, любовницу, жену. Не искать для себя дочь или маму. То есть взрослая позиция мужчины. Готовность решать конфликты диалогом, не повышением тона и, не дай Бог, вообще какими-то физическими действиями. Он должен быть человеком слова. Если он пообещал - то он это сделает. И не бросать свои слова на ветер. И обязательно должен уместно и классно шутить, потому что я люблю много смеяться.

Алина из "Холостяка" призналась, обижена ли на Терена (фото предоставлено пресс-службой)

- В комментариях некоторые зрители обращали внимание на твои прекрасные, в частности на их стоимость. И было даже такое мнение, что Терен, скажем так, "не потянет" отношения с тобой. Насколько вообще для тебя важен вопрос денег, мужчина должен зарабатывать больше тебя?

- Это интересная история. Меня все спрашивают об украшениях, но я на проект приехала с украинскими брендами. Все украшения, которые были на мне, это украинские бренды. И там даже не было у меня чего-то такого очень ценного.

- Но да. Мне важно, чтобы муж зарабатывал достаточно, чтобы мы могли жить комфортно. Я зарабатываю так же сама достаточно, чтобы обеспечивать себе тот уровень жизни, который я хочу. Но мне бы хотелось, чтобы муж зарабатывал больше меня, чтобы я на него смотрела и хотела как-то равняться, чтобы он был такой фундаментальной персоной. Возможно, если мы с ним встречаемся, то в каком-то моменте он может не зарабатывать так много, но я должна видеть в нем потенциал, что он хочет получить все лучшее, что есть в этом мире.

- Еще когда ты была на проекте, в телеграмм-каналах начала распространяться информация о том, что на момент съемок у тебя были отношения с другим мужчиной. Ты уже это опровергла, но зачем это могли распространять?

- Я понимаю, что эту дезинформацию дал человек, который меня совсем не знает. Я это очень сильно освещала в своих социальных сетях, когда разошлась с бывшим. То есть проживала, видимо, все вместе со своей аудиторией. Я переехала на отдельную квартиру, потом я вообще улетела в Индонезию, на Бали - залечивать свои раны и целоваться под водопадами на свиданиях. Поэтому для меня это было смешно, когда это все начали писать.

- Смотришь обзоры на "Холостяк", все эти "сливы"?

- Есть классные обзоры на проекты, где классно разбирают каждую участницу, как личность. А есть действительно такие, где люди в своей жизни не могут чего-то достичь. Поэтому пока идет проект, любой проект, они пытаются залететь на весь этот хайп. Чтобы снять какое-то видео, чтобы хоть как-то поднять свою популярность, свою медийность за счет других.