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Аліна Гросу зізналася, чи робила пластику грудей

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно отримала серйозну травму під час зйомок кліпу, відповіла, чи робила вона мамопластику.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Чи робила Аліна Гросу пластику грудей

Артистка часто чує на свою адресу закиди у тому, що вона робила пластичні операції.

Раніше зірка зізнавалась, що дуже втомилася від цих запитань та навіть готова пройти детектор брехні, аби її раз і назавжди залишили у спокої. 

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Днями фоловери вкотре поцікавилися у неї, чи "зроблені" в артистки груди.

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Ну яка пластика? Там хіба не видно, що то вони (груди - ред.) свої? В мене вони не як кульки. В мене нормальні свої груди. Це сімейне. У всіх великий бюст, це така особливість наша", - відповіла виконавиця.

"Можна звернути увагу на мою маму, я з нею поки не зрівнялась. Може це й добре поки що. Бо як будуть свої діти, то, напевно, вони ще більше виростуть. Я напевно трішки цього боюся також", - додала Гросу.

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Також співачку підозрюють у тому, що вона робила ринопластику.

Однак знаменитість говорить, що не змінювала форму носа, оскільки він завжди у неї був маленький. 

Нещодавно українська акторка зі штучними грудьми сказала, чи має проблеми з ГВ після народження дитини.

Також Леся Нікітюк заінтригувала несподіваним зізнанням про пластичні операції.

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