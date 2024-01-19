Аліна Гросу зізналася, чи робила пластику грудей

Українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно отримала серйозну травму під час зйомок кліпу, відповіла, чи робила вона мамопластику.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Артистка часто чує на свою адресу закиди у тому, що вона робила пластичні операції.
Раніше зірка зізнавалась, що дуже втомилася від цих запитань та навіть готова пройти детектор брехні, аби її раз і назавжди залишили у спокої.
Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Днями фоловери вкотре поцікавилися у неї, чи "зроблені" в артистки груди.
Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
"Ну яка пластика? Там хіба не видно, що то вони (груди - ред.) свої? В мене вони не як кульки. В мене нормальні свої груди. Це сімейне. У всіх великий бюст, це така особливість наша", - відповіла виконавиця.
"Можна звернути увагу на мою маму, я з нею поки не зрівнялась. Може це й добре поки що. Бо як будуть свої діти, то, напевно, вони ще більше виростуть. Я напевно трішки цього боюся також", - додала Гросу.
Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Також співачку підозрюють у тому, що вона робила ринопластику.
Однак знаменитість говорить, що не змінювала форму носа, оскільки він завжди у неї був маленький.
Нещодавно українська акторка зі штучними грудьми сказала, чи має проблеми з ГВ після народження дитини.
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