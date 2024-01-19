Алина Гросу призналась, делала ли пластику груди

Делала ли Алина Гросу пластику груди

Артистка часто слышит в свой адрес упреки в том, что она делала пластические операции.

Ранее звезда признавалась, что очень устала от этих вопросов и даже готова пройти детектор лжи, чтобы ее раз и навсегда оставили в покое.

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

На днях фолловеры в очередной раз поинтересовались у нее, "сделана" ли у артистки грудь.

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Ну какая пластика? Там разве не видно, что это они (грудь - ред.) свои? У меня она не как шарики. У меня нормальная своя грудь. Это семейное. У всех большой бюст, это такая особенность наша", - ответила исполнительница.

"Можно обратить внимание на мою маму, я с ней пока не сравнялась. Может это и хорошо пока что. Потому что как будут свои дети, то, наверное, они еще больше вырастут. Я наверное немножко этого боюсь также", - добавила Гросу.

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Также певицу подозревают о том, что она делала ринопластику.

Однако знаменитость говорит, что не меняла форму носа, поскольку он всегда у нее был маленький.