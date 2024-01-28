Аліна Гросу потрапила до лікарні: що відомо про стан здоров'я співачки

Співачка Аліна Гросу потрапила у лікарню. Артистка приїхала у своє рідне місто Чернівці, де їй стало зле.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Аліна Гросу опинилася під крапельницею

За словами виконавиці, вона пів дня провела в лікарні, де їй поставили крапельниці.

"День, якщо чесно, відстій. Окрім роботи, на пів дня потрапила до лікарів на крапельниці. Приїхати до Чернівців і не зачекінитись десь у лікарні - нереально", - поділилася Гросу.

Аліна Гросу потрапила до лікарні (фото: instagram.com/alina_grosu)

Що саме з нею трапилося - співачка розповідати не стала. Однак вже наступного дня, 28 січня, знаменитісті знову знадобилася медична допомога.

Вона показала stories з лікарні та підписала "Жесть добрий ранок".

Аліна Гросу потрапила до лікарні (фото: instagram.com/alina_grosu)

На відео Гросу лежить з крапельницею в лівій руці.

Нагадаємо, нещодавно Гросу отримала травму під час зйомки свого нового кліпу.

Річ у тім, що вона випадково відірвала ніготь, коли була верхи на коні.

У результаті роботи на знімальному майданчику зупинили і виконавиця вирушила в лікарню для консультації з хірургом.