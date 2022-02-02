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Аліна Гросу показала шикарний особняк у Чернівцях, де пройшло її дитинство (фото)

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Чернівці, Середа 02 лютого 2022 21:37
Аліна Гросу показала шикарний особняк у Чернівцях, де пройшло її дитинство (фото) Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Автор: Володимир Костирін

Аліна Гросу після відпочинку з нареченим на гірськолижному курорті Буковель приїхала до батьків у рідні Чернівці, де пройшло дитинство майбутньої співачки та артистки, і влаштувала для ведучої "Світського життя" Каті Осадчої екскурсію по особняку.

Кадрами з прогулянкою по дому і демонстрацією своїх перших концертних костюмів артистка опублікувала в Instagram.

Хоча зірка зараз проживає у своїй київській квартирі на Печерську разом з обранцем, російським актором Романом Полянським, який заради нареченої переїхав до України, Аліна вважає Чернівці рідним і улюбленим містом.

Дівчина стала героїнею нового випуску програми Осадчої, і запросила ведучу в гості в батьківський дім.

Аліна Гросу показала шикарний особняк у Чернівцях, де пройшло її дитинство (фото)

Аліна Гросу розповіла і показала Каті Осадчій будинок у Чернівцях, де пройшло її дитинство (фото: instagram.com/alina_grosu)

Аліна Гросу показала шикарний особняк у Чернівцях, де пройшло її дитинство (фото)

Аліна Гросу запросила Катю Осадчу в гості до батьківського особняка у Чернівцях (фото: instagram.com/stories/alina_grosu)

Так, артистка в мережі засвітила оздоблення розкішного особняка, його інтер'єр, виконаний у світлих тонах, з красивим декором з обробкою з ліпленням під золото, різьблені меблі.

Також вони особливу увагу звернули на гардероб співачки в її спальні, оглянувши та "примірявши" перші сценічні костюми - таких виявилося чимало, адже Аліна стала виходити на сцену в п'ятирічному віці.

Аліна Гросу показала шикарний особняк у Чернівцях, де пройшло її дитинство (фото)Аліна Гросу показала шикарний особняк у Чернівцях, де пройшло її дитинство (фото)

Аліна Гросу продемонструвала свої перші концертні вбрання (фото: instagram.com/alina_grosu / instagram.com/stories/alina_grosu)

Як розповідала Гросу, зараз у Чернівцях разом з батьками проживає її молодший брат Михайло.

Раніше вони сім'єю жили і на Буковині, де мама з татом вели бізнес, і в столиці, де допомагали дівчині з навчанням і робити перші кроки в кар'єрі. Пізніше батьки знову повернулися на малу батьківщину.

Аліна Гросу показала шикарний особняк у Чернівцях, де пройшло її дитинство (фото)

Аліна Гросу показала Каті Осадчій батьківський особняк у Чернівцях (фото: instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу зізналася, який найдорожчий подарунок отримувала від Полянського.

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Чернівці Аліна Гросу
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