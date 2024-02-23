Аліна Гросу показала нового коханого і натякнула, що знову вийшла заміж (фото)

Артистка натякнула на весілля

Так, 28-річна зірка у своїх соцмережах анонсувала вихід нової пісні “Туман кохання”, яку її прихильники зможуть почути вже у березні.

Гросу показала ролик, в якому вона гуляє вулицями міста.

"Челендж: покажи того, хто забрав твоє серце", - підписала Аліна відео.

Співачка прийняла виклик цього челенджу першою і вперше представила свого партнера, вставивши їхнє спільне фото наприкінці відеоролика.

Аліна Гросу натякнула, що вийшла заміж (фото: instagram.com/alina_grosu)

На знімку обличчя чоловіка не видно, але викликає інтерес те, що кадр, ймовірно, зроблений на весіллі.

На фото Аліна постає у весільному вбранні, а її коханий - у костюмі.

Крім того, на пальці чоловіка видно обручку.

Можна припустити, що Гросу вже встигла вийти заміж за свого нового обранця.

Що відомо про особисте життя співачки

У 2019 році виконавиця одружилася з бізнесменом Олександром Комковим, влаштувавши пишне весілля в італійському замку.

Однак незабаром після цього вони розлучилися. За словами Аліни, Олександр покинув її заради іншої жінки, яка володіла статками.

Пізніше співачка почала зустрічатися з російським актором Романом Полянським. Стосунки пари тривали близько року і завершилися під час повномасштабної війни в Україні.

Гросу не робить коментарів щодо розриву з Полянським. У 2023 році вона оголосила у своєму блозі що її серце зайняте і що вона на шляху до нових стосунків.