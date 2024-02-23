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Алина Гросу показала нового возлюбленного и намекнула, что снова вышла замуж (фото)

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Алина Гросу заинтриговала фанатов снимком со своим новым избранником. На нем знаменитость позировала в свадебном платье.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Артистка намекнула на свадьбу

Так, 28-летняя звезда в своих соцсетях анонсировала выход новой песни "Туман кохання", которую ее поклонники смогут услышать уже в марте.

Гросу показала ролик, в котором она гуляет по улицам города.

"Челендж: покажи того, кто забрал твое сердце", - подписала Алина видео.

Певица приняла вызов этого челленджа первой и впервые представила своего партнера, вставив их совместное фото в конце видеоролика.

Алина Гросу намекнула, что вышла замуж (фото: instagram.com/alina_grosu)

На снимке лица мужчины не видно, но вызывает интерес то, что кадр, вероятно, сделан на свадьбе.

На фото Алина предстает в свадебном наряде, а ее возлюбленный - в костюме.

Кроме того, на пальце мужчины видно обручальное кольцо.

Можно предположить, что Гросу уже успела выйти замуж за своего нового избранника.

Что известно о личной жизни певицы

В 2019 году исполнительница вышла замуж за бизнесмена Александра Комкова, устроив пышную свадьбу в итальянском замке.

Однако вскоре после этого они расстались. По словам Алины, Александр бросил ее ради другой женщины, которая обладала состоянием.

Позже певица начала встречаться с российским актером Романом Полянским. Отношения пары длились около года и завершились во время полномасштабной войны в Украине.

Гросу не делает комментариев относительно разрыва с Полянским. В 2023 году она объявила в своем блоге что ее сердце занято и что она на пути к новым отношениям.

Недавно Наталья Могилевская заинтриговала, вышла ли замуж за своего любимого.

Также мы писали, что Никита Добрынин закрутил новый роман и ответил, познакомил ли свою избранницу с сыном.

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