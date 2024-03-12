Аліна Гросу підтвердила, що вдруге вийшла заміж: як виглядає чоловік співачки (відео)

Аліна Гросу знову вийшла заміж

Так, у соцмережах знаменитість запостила відео з коханим і написала: "Я знову зробила це".

У ролику Аліна позує в білій весільній сукні в обіймах з чоловіком, який одягнений у брючний костюм.

Через те, що новоспечене подружжя стоїть спиною до камери, розглянути обличчя обранця Гросу прихильникам не вийде.

Реакція мережі

Юзери вітають артистку з новим етапом у житті, а дехто припустив, що вона просто знімає новий кліп.

Аліна Гросу вийшла заміж (фото: instagram.com/alina_grosu)

Вітаю Вас! Будьте щасливі та бережіть своє кохання від заздрісних очей!

Та кліп новий це стопудово!

Я думаю це зйомки якогось кліпчику...

Щиро вітаю, будьте щасливі

Вітаю! Цікаво хто ваш коханий?

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу вже була у шлюбі. Її першим чоловіком був бізнесмен Олександр Комков.

Після року подружнього життя вони розлучилися. За словами співачки, Олександр вирішив зробити перерву в їхніх стосунках, а потім зрадив її.

Перші чутки про те, що Гросу знову пішла під вінець, з’явилися декілька тижнів тому після публікації співачки в Instagram, на якій вона показалася в образі нареченої.

Згодом ймовірна подруга знаменитості "злила" блогеру Беспалову інформацію про нового коханого виконавиці і надала фото з весілля пари.