UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Аліна Гросу підтвердила, що вдруге вийшла заміж: як виглядає чоловік співачки (відео)

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Іванна Пашкевич

Після численних чуток про зміни в особистому житті Аліни Гросу, співачка таки підтвердила, що вдруге вийшла заміж.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Аліна Гросу знову вийшла заміж

Так, у соцмережах знаменитість запостила відео з коханим і написала: "Я знову зробила це".

У ролику Аліна позує в білій весільній сукні в обіймах з чоловіком, який одягнений у брючний костюм.

Через те, що новоспечене подружжя стоїть спиною до камери, розглянути обличчя обранця Гросу прихильникам не вийде.

Реакція мережі

Юзери вітають артистку з новим етапом у житті, а дехто припустив, що вона просто знімає новий кліп.

Аліна Гросу вийшла заміж (фото: instagram.com/alina_grosu)

  • Вітаю Вас! Будьте щасливі та бережіть своє кохання від заздрісних очей!
  • Та кліп новий це стопудово!
  • Я думаю це зйомки якогось кліпчику...
  • Щиро вітаю, будьте щасливі
  • Вітаю! Цікаво хто ваш коханий?

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу вже була у шлюбі. Її першим чоловіком був бізнесмен Олександр Комков.

Після року подружнього життя вони розлучилися. За словами співачки, Олександр вирішив зробити перерву в їхніх стосунках, а потім зрадив її.

Перші чутки про те, що Гросу знову пішла під вінець, з’явилися декілька тижнів тому після публікації співачки в Instagram, на якій вона показалася в образі нареченої. 

Згодом ймовірна подруга знаменитості "злила" блогеру Беспалову інформацію про нового коханого виконавиці і надала фото з весілля пари.

Нещодавно ми розповідали, що відомі українські актори оголосили про розлучення після двох років шлюбу.

Також ми писали про українських зірок, які стали музами своїх "босів".

Читайте РБК-Україна в Google News
Аліна ГросуЗірки шоу-бізнесуОдруження