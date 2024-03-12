Аліна Гросу підтвердила, що вдруге вийшла заміж: як виглядає чоловік співачки (відео)

Після численних чуток про зміни в особистому житті Аліни Гросу, співачка таки підтвердила, що вдруге вийшла заміж.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.
Так, у соцмережах знаменитість запостила відео з коханим і написала: "Я знову зробила це".
У ролику Аліна позує в білій весільній сукні в обіймах з чоловіком, який одягнений у брючний костюм.
Через те, що новоспечене подружжя стоїть спиною до камери, розглянути обличчя обранця Гросу прихильникам не вийде.
Юзери вітають артистку з новим етапом у житті, а дехто припустив, що вона просто знімає новий кліп.
Аліна Гросу вийшла заміж (фото: instagram.com/alina_grosu)
Нагадаємо, раніше Аліна Гросу вже була у шлюбі. Її першим чоловіком був бізнесмен Олександр Комков.
Після року подружнього життя вони розлучилися. За словами співачки, Олександр вирішив зробити перерву в їхніх стосунках, а потім зрадив її.
Перші чутки про те, що Гросу знову пішла під вінець, з’явилися декілька тижнів тому після публікації співачки в Instagram, на якій вона показалася в образі нареченої.
Згодом ймовірна подруга знаменитості "злила" блогеру Беспалову інформацію про нового коханого виконавиці і надала фото з весілля пари.
Нещодавно ми розповідали, що відомі українські актори оголосили про розлучення після двох років шлюбу.
Також ми писали про українських зірок, які стали музами своїх "босів".