Алина Гросу подтвердила, что во второй раз вышла замуж: как выглядит муж певицы (видео)

После многочисленных слухов об изменениях в личной жизни Алины Гросу, певица таки подтвердила, что во второй раз вышла замуж.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Так, в соцсетях знаменитость запостила видео с любимым и написала: "Я снова сделала это".
В ролике Алина позирует в белом свадебном платье в объятиях с мужчиной, который одет в брючный костюм.
Из-за того, что новоиспеченные супруги стоят спиной к камере, рассмотреть лицо избранника Гросу поклонникам не получится.
Пользователи поздравляют артистку с новым этапом в жизни, а некоторые предположили, что она просто снимает новый клип.
Алина Гросу вышла замуж (фото: instagram.com/alina_grosu)
Напомним, ранее Алина Гросу уже была в браке. Ее первым мужем был бизнесмен Александр Комков.
После года супружеской жизни они развелись. По словам певицы, Александр решил сделать перерыв в их отношениях, а затем изменил ей.
Первые слухи о том, что Гросу снова пошла под венец, появились несколько недель назад после публикации певицы в Instagram, на которой она показалась в образе невесты.
Впоследствии вероятная подруга знаменитости "слила" блогеру Беспалову информацию о новом любимом исполнительнице и предоставила фото со свадьбы пары.
Недавно мы рассказывали, что известные украинские актеры объявили о разводе после двух лет брака.
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