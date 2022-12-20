Аліна Гросу назвала суму, яка необхідна для життя у Лос-Анджелесі: шокуючі цифри

Відома українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно переїхала до США, розповіла про вартість життя за кордоном. Зокрема, вона назвала суми для комфортного життя.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram .

У скільки обійдеться житло

За словами Аліни, спочатку потрібно знайти житло. Квартира, яка придатна для життя, коштуватиме близько 2 тисячі доларів. Однак, співачка каже, що для довготривалої оренди потрібна американська банківська картка, а також кредитна історія.

"Без картки, кредитної історії, з вами ніхто договір підписувати не буде. Є ще варіант знайти людей, які здають кімнату, місце в кімнаті - можна буде значно зекономити. Або знімати з кимось й розділити суму навпіл", - розповіла Аліна.

Також у Лос-Анджелесі потрібно мати автівку, адже метро немає, а місто велике. Вартість оренди авто теж немаленька - від 750 доларів і вище.

"Мені трішки пощастило, я почала в Telegram шукати наші групи, наших людей, оголошення й знайшла компанії від українських хлопців, які мають свій автопарк і здають значно дешевше", - написала вона.

До того, вартість домашнього Інтернету становить 150 доларів, обслуговування мобільного номера - 40-60 доларів.

Скільки коштує їжа

Співачка радить купувати продукти та готувати. Все тому, що ресторани та кафе не дешеві.

Загалом на тиждень на їжу доведеться витратити близько 150 доларів, але це без делікатесів.

"За раз (десь на тиждень) в магазині можна затаритись від 150 доларів (це без делікатесів і майже готової їжі, тільки найнеобхідніше) навіть буханка хліба тут коштує 6 доларів", - додала вона.

Аліна Гросу розповіла, у скільки обійдеться прожиття в Лос-Анджелесі (instagram.com/alina_grosu)