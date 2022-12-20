Алина Гросу назвала сумму, необходимую для жизни в Лос-Анджелесе: шокирующие цифры

Известная украинская певица Алина Гросу, которая недавно переехала в США, рассказала о стоимости жизни за границей. В частности, она назвала суммы для комфортной жизни.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram .

Во сколько обойдется жилье

По словам Алины, сначала нужно найти жилье. Квартира, которая пригодна для жизни, будет стоить около 2 тысяч долларов. Однако певица говорит, что для долгосрочной аренды нужна американская банковская карта, а также кредитная история.

"Без карты, кредитной истории, с вами никто договор подписывать не будет. Есть еще вариант найти людей, сдающих комнату, место в комнате - можно будет значительно сэкономить. Или снимать с кем-то и разделить сумму пополам", - рассказала Алина.

Также в Лос-Анджелесе нужно иметь автомобиль, ведь метро нет, а город большой. Стоимость аренды авто тоже немаленькая - от 750 долларов и выше.

"Мне немного повезло, я начала в Telegram искать наши группы, наших людей, объявления и нашла компании от украинских ребят, которые имеют свой автопарк и сдают гораздо дешевле", - написала она.

К тому же, стоимость домашнего Интернета составляет 150 долларов, обслуживание мобильного номера - 40-60 долларов.

Сколько стоит еда

Певица советует покупать продукты и готовить. Все потому, что рестораны и кафе не дешевы.

В общем на неделю на еду придется потратить около 150 долларов, но это без деликатесов.

"За раз (где-то в неделю) в магазине можно затариться от 150 долларов (это без деликатесов и почти готовой пищи, только самое необходимое) даже буханка хлеба здесь стоит 6 долларов", - добавила она.

Алина Гросу рассказала, во сколько обойдется жизнь в Лос-Анджелесе (instagram.com/alina_grosu)