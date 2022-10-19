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Аліна Гросу перенесла складну операцію: у співачки в житті все йде шкереберть (фото)

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Середа 19 жовтня 2022 15:36
Аліна Гросу перенесла складну операцію: у співачки в житті все йде шкереберть (фото) Аліна Гросу зараз в лікарні (колаж: Styler)
Автор: Володимир Костирін

Аліна Гросу перенесла дуже складну операцію, яка тривала більше трьох годин. Саме через це співачка так надовго "випала" з життя.

Про це сама зірка розповіла в Instagram, показавши фото з лікарняного ліжка.

Що сталося з Аліною Гросу

За словами співачки, 17 жовтня їй проводили операцію три з половиною години. Які проблеми зі здоров'ям у дівчини, вона розповідати не захотіла.

"Я не дуже хочу уточнювати, що там таке. Але скажу… Знали б ви, як я цього всього боюсь", - написала Аліна.

Зараз артистка почувається "більш-менш стабільно".

"Сподіваюсь, що якомога швидше повернусь до вас і до нормального життя", - додала Гросу.

У той же час поп-зірка зізналася, що у її житті "якийсь треш вже дуже довгий час був".

Аліна Гросу перенесла складну операцію: у співачки в житті все йде шкереберть (фото)Аліна Гросу перенесла складну операцію: у співачки в житті все йде шкереберть (фото)

Аліна Гросу в лікарні (фото: instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, перед тим співачка потрапляла до лікарні під крапельницю у липні у рідних Чернівцях, де займалася допомогою для переселенців.

Також ми писали, що раніше Аліна Гросу показала особняк у Чернівцях, де пройшло її дитинство.

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Аліна Гросу