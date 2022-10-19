Аліна Гросу перенесла складну операцію: у співачки в житті все йде шкереберть (фото)
Аліна Гросу перенесла дуже складну операцію, яка тривала більше трьох годин. Саме через це співачка так надовго "випала" з життя.
Про це сама зірка розповіла в Instagram, показавши фото з лікарняного ліжка.
Що сталося з Аліною Гросу
За словами співачки, 17 жовтня їй проводили операцію три з половиною години. Які проблеми зі здоров'ям у дівчини, вона розповідати не захотіла.
"Я не дуже хочу уточнювати, що там таке. Але скажу… Знали б ви, як я цього всього боюсь", - написала Аліна.
Зараз артистка почувається "більш-менш стабільно".
"Сподіваюсь, що якомога швидше повернусь до вас і до нормального життя", - додала Гросу.
У той же час поп-зірка зізналася, що у її житті "якийсь треш вже дуже довгий час був".
Аліна Гросу в лікарні (фото: instagram.com/alina_grosu)
Нагадаємо, перед тим співачка потрапляла до лікарні під крапельницю у липні у рідних Чернівцях, де займалася допомогою для переселенців.
Також ми писали, що раніше Аліна Гросу показала особняк у Чернівцях, де пройшло її дитинство.