Алхім "злила" у мережу фото свого одруженого екс-коханця: хто він та як відреагувала його дружина

Скандальна блогерка Анна Алхім завжди відкрито говорила про свої романи з одруженими чоловіками, проте ніколи не розкривала їхніх імен. Цього разу вона зробила виняток і показала того, з ким була у стосунках кілька років.
Що відомо про екс-коханця Алхім та як відреагувала його дружина? Дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).
У соцмережах блогерка неодноразово натякала на дорогі подарунки від залицяльників і відкрито говорила про те, що їй подобається зустрічатися з одруженими чоловіками.
Деякими подробицями вона нещодавно поділилася у подкасті Василя Тимошенка.
Як розповідала Анна, вона була кілька років у стосунках з чоловіком, який має дружину і дитину.
Інфлюенсерка вперше в житті наполягала, щоб чоловік розлучився, адже щиро вірила, що вони ідеально підходять одне одному.
"Ми були два роки разом. У мене було багато одружених чоловіків і ніколи не стояло питання про розлучення. Їм було добре й мені. Тобто живіть зі своїми дружинами. Але ця людина єдина, від якої я не те щоб вимагала розлучення, а "душила". Це було принципово. І колись я повірила, що він буде зі мною. Але я просто втомилася, хоча саме його могла дотиснути. Дуже сильні почуття були. Дуже! Просто я з цього виросла", - розповіла Алхім.
Нещодавно блогерка вирішила поділитися з аудиторією фото свого колишнього та зізналася, що вони вже три місяці не разом.
Користувачі мережі швидко з’ясували, що чоловік на знімку - Костянтин Валеулін.
Костянтин Валеулін - впливовий підприємець в українському бізнес-середовищі. Він є співвласником інвестиційно-промислової групи "AES Group", яка після приватизації стала власником Артемівського спиртового заводу.
Його ім’я неодноразово фігурувало в журналістських розслідуваннях через звинувачення у схемах на ринку спирту та пального.
Окрім підприємницької діяльності, Валеулін очолював наглядову раду футбольного клубу "Металіст 1925", однак у серпні 2023 року припинив фінансову підтримку клубу, що викликало резонанс у спортивних колах.
Він одружений із жінкою, на ім'я Дар’я, разом із якою виховує доньку.
Після того, як блогерка оприлюднила в мережі фото свого колишнього коханця, його дружина Дар'я у відповідь теж виклала спільний знімок із ним у сторіс.
"Сім'я та кохання - не завжди тиша, але завжди разом", - написала вона.
Відповідь Алхім не забарилася. Блогерка, своєю чергою, опублікувала великий допис з фото, на яких вона та Костянтин весело проводять час.
“На завершення ще раз повторюся, три місяці тому я прийняла рішення, яке допомогло захистити моє емоційне благополуччя. Зараз я стикаюся зі спробами повернути мене в минуле через маніпуляції, зокрема з боку жінки, яка, судячи з її дій та емоційної образи та в позиції жертви, намагається підкреслити зв'язок із чоловіком, начебто він мені досі потрібен. Такі ігри відображають її особисті труднощі, а не мою цінність або мої потреби”, - написала Анна.
Анна Алхім і Костянтин Валеулін (фото: instagram.com/alkhim.a24)
“Моя позиція залишається незмінною, я закрила цю главу свого життя і зосереджена на самоповазі та внутрішній гармонії. Досвід навчив мене, що любов до себе - це основа здорових стосунків, і я маю намір рухатися далі, зберігаючи свої особисті кордони і цінності… Ми з Костею були дуже щасливі, ви це бачили по мені, та й по ньому, всі, хто знали (А ЗНАЛИ ВСІ)...”, - додала вона.
Згодом з'явилася ще одна реакція від дружини бізнесмена.
"Я довго думала, чи варто щось говорити. Бо я ніколи не шукала дешевої популярності, хайпу чи співчуття. Я знаю, хто я. Я знаю, чого варта. І мені не потрібно виставляти свій біль напоказ. Але, нещодавно чужа підлість і ущербність винесли на показ історію, яка мала залишитися між дорослими людьми, стала темою для чужих пліток, чужих веселощів і чужого осуду. Я пишу зараз для того, щоб подякувати кожній, хто разом зі мною вважає, що сила - не в криках і викриттях, а в умінні зберегти обличчя, серце і себе.Дякую за здатність співчувати, а не засуджувати”, - прокоментувала Дар'я.
До слова, попри публічні заяви Алхім про завершення їхніх стосунків, скандал не затихає. Блогерка стверджує, що Костянтин продовжує намагатися повернути її та навіть переслідує.
За її словами, вони випадково зустрілися на одній з заправок, де між ними нібито виникла сварка, а потім бізнесмен чекав її біля будинку.
"Вчора (29 березня. - Ред.) до першої години ночі з Костянтином Сергійовичем билася і лаялася на заправці. Потім він став у мене під будинком і я просто не могла зайти, бо він хотів поговорити, а мені з ним розмовляти нема про що. Вже три місяці", - заявила вона.
Зазначимо, що у минулому Анна була заміжня, але розлучилася з колишнім чоловіком Олександром через зраду з його боку. Екс-подружжя виховує сина.
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При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: Instagram Алхім, дружини Костянтина Валеуліна, Facebook Валеуліна, YouTube-канал Василя Тимошенка.